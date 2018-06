Trainerlos nach Ochsenhausen

Der SV Weingarten muss am Sonntag um 15 Uhr beim SV Ochsenhausen ran. Nach dem Rücktritt von Rainer Schmid von seinem Traineramt stellen Dragan Kevric und der Sportliche Leiter Alexander Bleile beim Fußball-Landesligisten die Mannschaft auf.

Nein – Glück haben sie beim SV Weingarten in dieser Saison bisher nicht in Sachen Trainersuche. Erst musste Iskender Coskun aus beruflichen Gründen seine Zusage zurückziehen – jetzt nahm Rainer Schmid unvermittelt seinen Hut. Kein Wunder, dass Alexander Bleile vorsichtig geworden ist: „Wir werden sicher keinen Schnellschuss machen und uns lieber zwei, drei Tage mehr Zeit nehmen.“ Die Gespräche mit potenziellen Kandidaten laufen, Vollzug kann der Sportliche Leiter noch keinen vermelden. Kevric, Jugendkoordinator bei den älteren Jahrgängen und Kapitän Jakub Jelonek haben unter der Woche das Training geleitet.

Mit ambitionierten Zielen angetreten

Ob Jelonek selbst nach seiner Verletzung am Sonntag wieder auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig nach dem Abschlusstraining am Freitag. Die Mannschaft wolle gegen Ochsenhausen geschlossen eine Reaktion auf die aktuelle Situation zeigen, so Bleile: „Die Jungs sind heiß.“

Da bleibt nur noch die Frage, warum Schmid hingeworfen hat – angetreten war der Trainer mit ambitionierten Zielen: „Mir ist klar, dass der SV Weingarten nicht um die Meisterschaft mitspielt – aber im Rennen um Platz drei, vier oder fünf wollte ich dabei sein.“ Auslöser für den Rücktritt war sicher der Auftritt des SVW beim 1:3 gegen Aufsteiger Mietingen. „Wenn die Mannschaft so passiv spielt, geht mir das furchtbar aufs Gemüt“, sagt Schmid, der die Niederlage in eine Reihe mit dem 1:5 in Ostrach und dem 1:3 in Weiler stellt. „Verlieren kann man, es geht einfach um die Art und Weise.“

Sein Rückzug sei aber keine Kurzschlussreaktion gewesen, verstanden haben will Schmid ihn als „Wachrütteleffekt“ an die Mannschaft – und zwischen den Zeilen klingt doch durch, dass der Rücktritt vom Rücktritt nicht ausgeschlossen gewesen wäre. Zum Beispiel wenn er sagt: „Mit den Verantwortlichen des SV Weingarten bin ich hervorragend ausgekommen.“ Bleile weiß das: „Aber wir konnten uns nicht darauf einlassen, dass sich Gespräche darüber möglicherweise mehrere Tage hinziehen.“ (chm)