Trainer Uwe Bittenbinder wechselt zum TV Weingarten

Die Handballer des TV Weingarten werden in der kommenden Saison von Uwe Bittenbinder trainiert. Das hat der TVW am Mittwoch bekanntgegeben. Bittenbinder ist aktuell noch Trainer der Handballerinnen der SG Argental.

Die SG Argental und der TV Kressbronn werden in der kommenden Saison als Spielgemeinschaft an den Start gehen. Trainiert wird die neue Mannschaft von Stefanie Raaf. Uwe Bittenbinder wollte eine Veränderung – und hat sie beim TV Weingarten gefunden, wo Coach Markus Gmünder aufhört. Die TVW-Handballer spielen derzeit zwar nur in der Bezirksklasse, in den kommenden Jahren soll es sportlich aber wieder nach oben gehen. Die Weingartener streben in Zukunft wieder die Landesliga an, wo der Verein vor Jahren schon einmal spielte. „Sein durchdachtes Handballkonzept, das bis runter zur Jugend reicht, hat uns sehr gut gefallen“, sagt TVW-Vorstand Andreas Glatzer über Bittenbinder. „Mit seiner langjährigen Erfahrung sowohl als Trainer als auch als Spieler sind wir überzeugt, dass er uns sportlich weiterbringen wird.“

Als Spieler war Bittenbinder in der zweiten Liga in Rumänien aktiv, hier in der Region stand er für den TSB Ravensburg, die TG Bad Waldsee, die TG Biberach, die TSG Ehingen und den TSV Bad Saulgau auf dem Feld. Auch als Trainer kann er auf langjährige Erfahrung verweisen. So trainierte Bittenbinder unter anderem den rumänischen Erstligisten CS Timisoara, den Württembergligisten MTG Wangen sowie die U19 von Sankt Gallen. Auch für die TG Bad Waldsee, die TG Biberach und die TSG Ehingen war Bittenbinder in der Vergangenheit schon verantwortlich. Nun soll ein neues Kapitel beim TV Weingarten folgen.