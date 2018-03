Towerstars spielen als „Hosianna-Boys“ in Weingarten

Buntes Programm, närrisches Volk, großartige Musikeinlagen: So lässt sich der 79. Plätzlerball der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348 e.V. zusammenfassen, zu dem am Samstagabend wieder reichlich Besucher getingelt sind. Immerhin gab es auch bis weit nach Mitternacht auf der großen Bühne des Kultur- und Kongresszentrums Oberschwaben (Kuko)einiges zu sehen.

Selbstverständlich beginnt jeder Plätzlerball bereits an den Glastüren zum Kuko: Da stehen nämlich schon die Zunfträte, bilden ein hübsches Spalier, begrüßen jeden Gast, als wäre er etwas ganz Besonderes und nehmen Jedem den Zunftgruß ab: „Breisgau“ fliegt oder katapultiert es da einem entgegen. Und ein stimmstarkes „Ofaloch“ wird erwartet. Vermutlich hat das Empfangskomitee auch ein Augenmerk darauf, ob sich wirklich jeder Gast in ein närrisches Gewand gehüllt hat. Das ist nämlich Tradition bei der Pflichtveranstaltung der Plätzlerzunft. Traditionell startet auch der diesjährige Ball: nämlich mit dem Aufspielen des Fanfarenzugs Welfen, gefolgt vom Einmarsch der Zunftkapelle und einer ganzen Riege von Hästrägern. Und so sicher wie zur Biene Maja im Gästegetümmel irgendwo ein passender Willi herumsummt, so sicher bestreitet Zunftmeisterin Susanne Frankhauser die obligatorische Begrüßungsrede. Bevor die Zunftkapelle (faktisch die Weingartner Stadtkappelle, wie Zunftrat Thomas Gössling zuraunt) das Narrenlied und den sogenannten „Rottweiler“ anstimmt – und alle mitsingen. Alle, bis auf Oberbürgermeister Markus Ewald, der zwar launig erscheint aber offenkundig beim „Rottweiler“ so seine Schwierigkeiten hat.

Allein, es sei dem OB verziehen, gibt er doch noch einen astreinen Boxpromotor, im Laufe des Abends. Dann nämlich, als Markus Uhl im kussmundrotem Seidenmantel, die Kapuze tief übers Gesicht gezogen und von hübschen Mädels flankiert, in „Rocky“-Manier in den Saal einläuft und seinen Boxpromotor Ewald zur Seite hat, der strahlend den neu ergatterten VSNA-Weltmeistergürtel in die Runde hält. Den nämlich hat sich Uhl hart erkämpft, wie seinem Gesicht bei einer Fast-Life-Schalte anzusehen ist, die die „Sportschau“ idealerweise direkt ins Kuko überträgt. „Der Mann mit dem Karbatschenschlag“, wie der Sportkommentator ihn nennt oder der Boxer mit dem Kampfnamen „Die blodrige Sau“ haut sie alle weg: Tyson, Maske, Steelhammer Klitschko.

Sechs zusätzliche Feiertage

Wirklich lustig, von der Idee bis hin zur Umsetzung ist die Tagesschau-Persiflage: Die Ravensburger Towerstars, die künftig „Hosianna-Boys“ heißen werden, spielen künftig in einer Halle auf dem Schuler-Gelände, so der Nachrichtensprecher. Zum neuen Konzept „Hüttendorf“ informiert der Sprecher, werde es künftig eine Bierregenanlage geben: eine Sprinkleranlage soll ab dem kommenden Jahr die durstigen Welfenfest-Besucher direkt am Tisch mit Getränken versorgen. Und in einer weiteren Meldung heißt es, CDU-Abgeordneter und Zunftratsmitglied Axel Müller fordere ab 2019 ganze sechs zusätzliche Feiertage für Weingarten.

Dass bei diesem Programmpunkt der Spaß groß ist – das ist schon fast vorherzusehen. War die Tagesschau a la Weingarten doch im letzten Jahr schon – damals natürlich mit anderen „Nachrichten“ – der Renner. Einzig, an der Tonspur hat es eine Winzigkeit gehapert. Jedenfalls bewegen bei allen Video-Einspielern die Protagonisten den Mund schneller, als die Worte dazu im Saal ankommen. Das hindert das Plätzlerball-Publikum jedoch nicht, diesem Beitrag ordentlich applaudierend zu huldigen. Generell jedoch taut das Weingartner-Fasnets-Volk nur langsam auf, so ab 21 Uhr und mit Beginn der ersten Schüttelt-die-Beine-Tanzrunde mit dem Duo Salvo & Josy, kommt aber immerhin Bewegung in die Besucher.

Das Stimmungshoch auf dem diesjährigen Plätzlerball ist sicherlich erreicht mit den „Xälzbära“ aus Dürnau, einer Lumpenkapelle, die diesen Namen längst adelt. Das ist wahrlich was auf die Ohren und holt die Weingartner zumindest vorübergehend aus ihrem Fasnetsschlaf. Im Parkett erheben sich tatsächlich Mäschkerle von ihren warmen Stühlen, auf der Tribüne wird sogar „ge-schunkelt“, wie Markus Uhl ruft. Wie überhaupt Uhl, der Ball- und Saalmeister und Akteur auf der Bühne in Personalunion darstellt, sich immer noch ein wenig mehr in Superlative versteigt, je schwächer die Publikumsresonanz auszufallen droht.

Untote Tänzerinnen

„Grandios“ jedenfalls attestiert er der Guggemusik aus Dürnau. Und damit hat er definitiv recht. Für die Plätzlertanztruppe hat Uhl neben Komplimenten für ihre schön-schräge Monsterparty-Show mit acht untoten Tänzerinnen auch noch Blumensträuße dabei und die Truppe samt ihrer Komparsen wird auch gern gefeiert. Aber bereits bei der SchussaGugga muss Uhl schon wieder als Einpeitscher ran: „So, alle wo kenned, schdanded na!“ und kaum, dass sich OP Schwestern, und Nonne, der Chefkoch und ein paar grüne Ausserirdische erhoben haben, schreit Uhl schon „Hääändeee!“ – damit bloß ja kein Euphorie-Defizit aufkommen möge.

Das Zunftratsballett krönt den Ball heuer mit einem anonymen Auftritt in roten und blauen Stretch-Schläuchen und der offizielle Programmteil endet schließlich mit der großen Verabschiedung und dem Narrenlied – weit nach Mitternacht. Dass das Weingartner Fasnetsvolk aber durchaus Party machen kann, das zeigt ein kurzer Blick in die Bar: hier steppen Biene Maja, Polizistinnen und jede Menge Blumenmädchen. Und zwar richtig.