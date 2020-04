Tourismus in Weingartens Partnerstadt leidet stark

Eigentlich wäre jetzt vor Ostern Hochsaison in Weingartens kleinster und höchstgelegener Partnergemeinde Burgeis in Südtirol. Doch ist das Leben in der so beliebten Ferienregion drastisch heruntergefahren wie im Rest von Italien, wo wegen der Corona-Pandemie die Ausgangssperre gilt. Kein versprengter Skifahrer, kein Wanderer weit und breit. Von der gespenstischen Ruhe im idyllischen Ort und von den Sorgen, wie es weitergeht, berichten zwei den Weingartnern wohlbekannte Burgeiser.

„Ausgangssperre wird gut eingehalten“

„Wir haben in Burgeis gottseidank noch keine Infizierten und keine Todesfälle“, sagt Florian Punt, Fraktionsvorsitzender der zu Mals gehörenden 850-Einwohnergemeinde im oberen Vinschgau. In den Krankenhäusern laufe es soweit noch gut. Kein Vergleich mit der schwer getroffenen Lombardei weiter südlich. Die verhängte Ausgangssperre und die damit verbundenen drastischen Maßnahmen der Bewegungseinschränkung würden im Dorf gut eingehalten.

Nur dringende Besorgungen wie Lebensmittel oder Medikament seien erlaubt. Dabei müssten die Leute stets eine Eigenerklärung mit sich führen über den Grund des Ausgangs für etwaige Polizeikontrollen. Drastische Bußgelder drohten bei Nichteinhaltung der Vorschriften, die im Übrigen Spaziergänge im nahegelegene Ski- und Wandergebiet Watles strikt untersagen.

Alle Sparten der Wirtschaft betroffen

Die Stimmung unter den Bürgern ist laut dem Ortvorsteher noch gut, wobei dies schwer zu beurteilen sei, weil man fast keinen im Dorf treffe. Alle Sparten der Wirtschaft seien betroffen, Handwerker, Dienstleister, Geschäfte. „Vor allem der Tourismus leidet ganz stark unter der Krise“, so Punt. Die Wintersaison sei vorzeitig abgebrochen worden, die Lifte geschlossen, und wann es mit den Gästen wieder anlaufe, wisse keiner.

Florian Punt selbst wird persönlich hart von der Corona-Krise getroffen. Neben seinen Aufgaben für die Kommune betreibt er mit seiner Familie eine Pension. Der Betrieb stehe still. Es gebe derzeit nur Stornierungen und keine Buchungen. Täglich überlegten sie, wie es mit ihrem Haus weitergehe – eine schwierige Situation. Auch für Karla Pfeifer, die mit Toni Punt seit Jahren auf dem Weingartner Nikolausmarkt Südtiroler Spezialitäten anbietet. Zusammen mit ihrer Schwester betreibt sie ein Sportgeschäft. „Normalerweise hätten wir jetzt Hochsaison“, sagt sie, doch derzeit gehe nichts über den Ladentisch.

Gespenstische Stille im Ort

„Eine bedrückende Situation“, sagt Karla Pfeifer, im Ort sei es gespenstisch still, das Vereinsleben komplett heruntergefahren, keine Musikprobe, kein Ostergottesdienst, nichts. Dass sich daran bald was ändert, glaubt sie nicht. Auch die Sommersaison könne man in den Wind schreiben. Eigentlich wollte sie jetzt im Frühling mal wieder „rauskommen“ nach Weingarten, doch ist Reisen strikt verboten. Der erlaubte Bewegungsradius reicht gerade mal bis zu den Wiesen rund ums Haus. Worüber sie noch froh ist, überhaupt diesen Auslauf zu haben.

Im engen Kontakt mit der Partnergemeinde in Südtirol steht seit Beginn der Krise der neugegründete Freundeskreis Burgeis in Weingarten mit seinem Vorsitzenden Günter Staud. „Natürlich hoffen wir, dass die Menschen in Burgeis die Krise vor allem gesundheitlich gut überstehen, aber auch dass die wirtschaftlichen Folgen nicht allzu heftig werden“, sagt Staud. Wie man als Partnergemeinde helfen könnte, darüber würde derzeit geredet.

Lebendige Städtefreundschaft

Mit Hilfsaktionen des Kulturwerks Südtirol an die Großgemeinde Mals hat 1959 alles angefangen. Daraus entwickelte sich eine lebendige Städtefreundschaft mit vielen Besuchen, wo insbesondere auch Vereine, wie Musikverein oder Stadtgarde involviert sind. Wie mit Mantua gibt es auch zu Burgeis mit seinem imposanten Benediktinerkloster Marienberg historische Verbindungen zum Kloster Weingarten.