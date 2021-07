Nicole Isser vom Reit- und Fahrverein Oberschwaben startete am vergangenen Wochenende erfolgreich in Igls bei Innsbruck. Mit ihrem selbst ausgebildeten Pferd Di Caprio erreichte sie in der Intermediare II den dritten Platz und in der Intermediare A, einer weiteren 3-Sterne-Dressur, den zweiten Platz. Mit ihrem Nachwuchspferd Pippi Lotta konnte sie eine S-Dressur gewinnen und in zwei weiteren S-Prüfungen platzierte sie sich auf Rang drei.