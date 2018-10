Tonnenschwere Module für bundesweites Vorzeigeprojekt

Von Schwäbische Zeitung

Ein Video, das angeblich Wölfe in einem Neubaugebiet in Pfullendorf zeigt, wird derzeit hundertfach in den sozialen Medien geteilt. Im Gegensatz zu anderen vermeintlichen Wolfssichtungen in der Region wurde das Video zwar tatsächlich in Pfullendorf aufgenommen – doch zeigen die Bilder auch wirklich Wölfe?

Nach ersten Angaben der Polizei war irrtümlich von irischen Wolfshunden die Rede gewesen. Daraufhin meldeten sich zahlreiche User auf Facebook, die dem widersprachen.