Titelentscheidung vertagt: Razorbacks gewinnen, Spiders auch

Von Aalener Nachrichten

Völlig blutverschmiert, stark betrunken und mit einer geschwollenen Gesichtshälfte. So hat eine Frau einen 27-Jährigen in Heidenheim angetroffen und die Polizei verständigt. Die Beamten brauchten laut Bericht viel Überredungskunst, damit sich der Mann in einer Klinik behandelt lässt.

Allerdings konnte der 27-Jährige nicht verstehen, weshalb er ins Krankenhaus sollte. Von seinen Verletzungen wusste er offensichtlich nichts. Erst als die Wirkung des Alkohols nachließ, drangen die Schmerzen zu ihm durch.