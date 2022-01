Titel zum vierten Mal in Folge erspielt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum vierten Mal in Folge siegt Benjamin Seifferer bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften Herren A, die vom 6. bis 9. Januar im Leistungszentrum Biberach-Hühnerfeld ausgetragen wurden. „Ich bin stolz, den Titel erneut verteidigt zu haben“, so Seifferer. Das Finale gegen den 17-Jährigen Tom Gutermann vom TA SPFR Schwendi gewann der 28-jährige Weingärtler deutlich mit 6:1 / 6:1. Das Halbfinale war hingegen hart umkämpft. Mit 6:4 / 0:6 / 10:7 schlug er Philipp Staible vom TA SPFR Schwendi im Match-Tiebreak. „Es waren spannende Matches. Wir Spieler kennen uns untereinander. Es geht immer fair zu, es sind tolle Matches“, erzählt Seifferer. Im Dezember vergangenen Jahres nahm er außerdem an der Deutschen Meisterschaft teil. Derzeit belegt er auf der Deutschen Herren-Rangliste Platz 331.

Der leidenschaftliche Tennisspieler übernahm im Mai vergangenen Jahres mit seinem Bruder Philip Seifferer die Tennisschule seines Vaters Wolfgang Seifferer. Zudem spielt er an Platz 1 der ersten Herrenmannschaft des TC Weingarten. „Wir sind in der letzten Saison in die Oberliga aufgestiegen. Es ist das erste Mal für den TC Weingarten, dass die die Herrenmannschaft auf so hoher Liga spielt“, berichtet Benjamin Seifferer. Er und seine Teamkollegen Holger Bock, Magnus Grewe, Nico Hegge, Vitali Slauta, Leon Slauta, Marcus Fackler, Claudius Lindel und Teamcoach Philip Seifferer freuen sich deshalb besonders auf die kommende Tennissaison mit spannenden Spielen.