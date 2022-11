Tischtennis: Simon Buck ist Bezirksmeister

Große Freude bei Simon Buck: Der Tischtennisspieler wurde Bezirksmeister bei den U13 im Einzel und im Doppel mit Mick Keinath. Vom FC Kluftern nahmen zwei Jugendspieler in der Altersgruppe elf und zwölf Jahre an den Bezirksmeisterschaften, die in der Turnhalle Promenade in Weingarten stattfand, teil. 22 Jugendliche waren am Start (vom SV Deuchelried, TSV Eschach, SC Vogt, SG Aulendorf, SV Amtzell, SG Scheidegg, SC Markdorf, TSG Ailingen, TSV Reute, TTV Wolpertswende, SVW Weingarten, SV Weiler und TSV Reute), die in drei Vierer- und zwei Fünfergruppen die Vorrundenspiele austrugen. Jeweils die ersten zwei Platzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Endrunde.

Simon Buck erspielte sich in der Vorrunde in einer Vierer-Gruppe den ersten Platz und Mick Keinath in einer Fünfer-Gruppe den zweiten Rang. In der Endrunde trumpfte Simon Buck auf, gewann alle Spiele und krönte sich zum Bezirksmeister. Mick Keinath erkämpfte sich mit nur einem verlorenen Match den dritten Platz. Zusammen spielten sie die Doppel. Auch da waren beide höchst konzentriert und gewannen gegen alle gegnerischen Paarungen. Eine tolle Leistung, freute sich Trainerin Barbara Kamleitner. Die beiden Finalisten jeder Altersklasse erhalten einen Startplatz zu den Regions-Einzelmeisterschaften am 27. November.