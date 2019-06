Tim, Fabian, Dominik und Pius verteidigen die Ehre ihrer Schule

38 Mannschaften waren bei den Deutschen Schulschachmeisterschaften dabei, die Ende Mai in Bad Homburg stattgefunden haben. Unter ihnen das Gymnasium Weingarten. Tim Neumüller, Fabian Dick, Dominik Kern und Pius Baumert belegten am Ende Platz zwölf in ihrer Wertungsklasse. Für das Gymnasium wie für den Schachverein Weingarten und die Spieler selbst ein riesiger Erfolg.

Zwar sind Tim, Fabian und Dominik alle erst elf Jahre alt. Trotzdem sind sie schon echte Schachexperten. „Ich habe zuhause mit drei Jahren angefangen, mit meinem Papa zu spielen“, erzählt Tim. 2016 ging er dann zum Schachverein Weingarten und nahm seinen Kumpel Fabian gleich mit. Etwas später, nämlich in der zweiten Klasse, begann Dominik mit dem Schachspielen. Für ihn war die Schulschach-AG der Grundschule am Martinsberg der Einstieg. Der vierte im Bunde, Pius, war dagegen bis zu den Schulschachmeisterschaften überhaupt nicht im Verein. „Ich habe hin und wieder mit meiner Mama gespielt“, erklärt er. „Wir haben für die Württembergischen Schulschachmeisterschaften einen vierten Mann gebraucht“, sagt Tim. „Und Pius war echt gut.“ Bei den Württembergischen Meisterschaften sprang für das Quartett am Ende der Vizemeistertitel und damit die Qualifikation für die bundesdeutsche Endrunde heraus. „Das ist natürlich etwas Besonderes“, meint der Vorsitzende des Schachvereins Weingarten Stefan Günther. „Unser Glück war, dass mit Tim, Fabian und Dominik drei starke Spieler auf die gleiche Schule gehen. Das war die Grundvoraussetzung für die Teilnahme.“

Konzentration ist alles

Mit zwei Teams trat das Gymnasium Weingarten in Heilbronn an. Mit einem Titel für Julian Kraft, Philip Buth, Lukas Kreuzer und Daniel Unru in der Wertungsklasse 1 und einem Vizemeistertitel für das jüngere Team in der Wertungsklasse 4 war das Gymnasium die stärkste Schule in ganz Baden-Württemberg. „Das kam natürlich total überraschend“, sagt Günther. Für die Wertungsklasse 1 wurde keine Deutsche Meisterschaft ausgetragen, so blieb es an Tim, Fabian, Dominik und Pius, die Ehre der Schule zu verteidigen. Das gelang mit einem zwölften Platz hervorragend. „Die Deutsche Meisterschaft war für uns Neuland“, sagt Stefan Günther. „Da trifft man auf Schulen, die seit Jahrzehnten eine Schachförderung haben.“ Die vier Weingartener kommen jeden Freitag zum Training in den Schachverein, haben dazu einmal die Woche Einzeltraining. Ansonsten trainieren sie zuhause auch mit Büchern und am Computer. „Man muss beides trainieren“, stellt Fabian klar. „Mit Büchern und am Brett. Nur eins davon bringt nichts.“

Mehrere Stunden die Woche verbringen die Jungs mit Schachspielen. Hohe Konzentration ist bei Turnieren gefordert, nur in den Pausen kann man richtig abschalten. „Da sollte man an die frische Luft gehen und nicht auf sein Handy schauen, sonst konzentriert man sich nur noch darauf“, meint Fabian. Der Spaß steht natürlich trotzdem im Vordergrund: „Man muss sich richtig in die Partie vertiefen“, erklärt Tim und grinst: „Und natürlich macht es auch Spaß, Pokale zu gewinnen.“ Einen solchen Pokal gab es bei der Deutschen Meisterschaft für Dominik. Er holte in neun Spielen acht Punkte und sicherte sich so den Brettpokal.

Hochzufrieden mit Leistung

„Früher waren wir im Verein gar nicht so fokussiert auf die Schulschachmeisterschaften“, meint Günther, der an der Grundschule am Martinsberg die Schach-AG leitet. Am Gymnasium gibt es keine solche AG, sie ist auch nicht vorgesehen. „Da können einige eher mir was beibringen“, grinst er. „Die würden mich als AG-Leiter höchstens im organisatorischen Sinne akzeptieren. Auch ohne AG ist der Schachvereinsvorsitzende hochzufrieden mit seinen Jungs und deren Leistung bei der Schulschachmeisterschaft: „Ich kann mir gar nicht Schöneres vorstellen, also eine Gruppe, die sich gut und versteht und dabei noch so leistungsstark ist.“