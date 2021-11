Anlässlich eines zurzeit in Weingarten gastierenden Zirkus, der unter anderem auch Wildtierdressuren vorführt, haben am Sonntagvormittag etwa 30 Personen gegen Wildtierhaltung in Zirkussen demonstriert. Die Demonstration fand gegenüber dem Festplatz in Weingarten statt und verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Das Polizeirevier Weingarten begleitete die Versammlung mit einer Streife.