Tiefgarage Kultur- und Kongresszentrum ab April kostenpflichtig

Die neue Schrankenanlage in der Tiefgarage am Kultur- und Kongresszentrum geht ab Donnerstag, 1. April, in Betrieb. Das teilt die Stadtverwaltung Weingarten jetzt mit. Pro angefangener Stunde Parkdauer zahlen Nutzerinnen und Nutzer demnach künftig eine Gebühr von jeweils einem Euro, maximal jedoch neun Euro pro Tag. Monatstickets sind zum Preis von 50 Euro erhältlich. Bei Verlust des Parkscheins ist eine Gebühr von 12 Euro zu entrichten.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und in Anlehnung an die bereits kostenpflichtigen Tiefgaragen im Innenstadtbereich beschloss der Gemeinderat mehrheitlich die zusätzliche Einführung von Parkgebühren in der Tiefgarage Kultur- und Kongresszentrum (ehemals Asamstraße). Vor Kurzem sei die neue Schrankenanlage durch die TWS installiert worden und nun in Betrieb gehen.

Diese Option haben Berufspendler

Berufspendler, die zentrumsnah eine überdachte Parkgelegenheit für ihr Auto suchen, könnten künftig vom Monatsticket Gebrauch machen, das über die städtische Abteilung Gebäudemanagement bezogen werden kann. Interessierte können sich unter der E-Mail-Adresse gebaeudemanagement@weingarten-online.de oder telefonisch unter 0751 / 405144 an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wenden.

Die Stadt verspreche sich von der einheitlichen Bewirtschaftung, neben den künftigen Mehreinnahmen insbesondere ein Ende der Fehlbelegung durch private Dauerparker.