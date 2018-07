Thriller entführt Zuschauer in den Iran

Das Kulturzentrum „Linse“ in Weingarten zeigt den Spielfilm „Zeit des Zorns“, eine Iranisch-Deutsche Koproduktion, als „Cinephilo“-Filmabend am Montag, 31. Mai, um 20 Uhr (D/Iran 2010, Regie/Buch: Rafi Pitts, mit: Rafi Pitts, Mitra Hajjar, Ali Nicksaulat, Hassan Ghalenoi, Manoochehr Rahimi, 88 Minuten). Der „Linse“-Mitarbeiter Shahram Asghari wird im Anschluss an den Film ab etwa 21.45 Uhr über die aktuelle Lage im Iran berichten.

Spannend wie ein Thriller erzählt dieses mitreißende Drama von den kafkaesken Zuständen im heutigen Teheran, so die „Linse“ in einer Ankündigung. Inhalt: Ein Nachtwächter erfährt, dass Frau und Tochter durch Polizeikugeln bei einer Demonstration erschossen wurden. Bei den Behörden wird er zum Bittsteller degradiert. Ebenso gnadenlos nimmt er Rache. Die Innenansichten der Staatsmacht erfährt das Publikum in den Gesprächen der ungleichen Polizisten: Der eine, ein junger Wehrpflichtiger voll Idealismus. Sein Chef, ein korrupter Cop, der über Leichen geht. Dazwischen der Held, der aus Verzweiflung zum Killer mutierte. Im Stil des italienischen Neorealismus entwirft Regisseur Rafi Pitts sein wütendes Bild des Iran und fordert vor allem gegenseitige Toleranz jenseits von Schwarz-Weiß-Denken. Dass der kritische Film an der staatlichen Zensur vorbei entstehen konnte, verdankt er dem Mut und der Findigkeit des risikobereiten iranischen Filmemachers – und der Unterstützung deutscher Förderer, von World Cinema Fund, Medienboard Berlin-Brandenburg und FFA, so die „Linse“.