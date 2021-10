Theaterstück „Sophie Scholl“ feiert Premiere in der Linse

Die Premiere des Theaterstücks von Rike Reiniger „Sophie Scholl“, inszeniert von Emrah Elciboga findet am Freitag, 22. Oktober, um 20 Uhr im großen Saal im Kulturzentrum Linse statt. Das Stück erzählt von zwei jungen Frauen, die sich auf den ersten Blick nur eines teilen, denselben Namen: Sophie Scholl.

Die historische Persönlichkeit erlangte durch ihre mutigen Taten Weltruhm und zahlte mit dem Widerstand gegen des NS-Regime mit ihrem Leben. Die andere Sophie Scholl lebt jetzt, 75 Jahre später, in Zeiten des Friedens. Die junge Studentin findet sich kurz vor ihrem Staatsexamen auf der anderen Seite der Richterbank wieder und muss in einem moralischen Dilemma über ihr eigenes Leben und das ihrer Kommilitonen entscheiden.

Das eigentliche Monologstück von Rike Reiniger wird erstmalig in Deutschland inszeniert. Eine zweite Vorstellung findet am Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr statt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Reguläre Tickets kosten im Vorverkauf 16 Euro, ermäßigt 12 Euro. An der Abendkasse kosten Tickets 18 Euro, ermäßigt 14 Euro. Tickets gibt es unter www.kulturzentrum-linse.de.