Teures Pflaster: Weingarten verlangt besonders hohe Hundesteuern

Wer einen über drei Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats bei der Stadt Weingarten in der Kirchstraße 1 anmelden. Das Anmeldeformular erhalten Bürger im Steueramt auf der Internetseite www.weingarten-online.de/formulare. Außerdem besteht die Möglichkeit den Hund online über das Serviceportal Baden-Württemberg, digital an-, ab- oder umzumelden. Das Steueramt gibt dann eine Hundesteuermarke heraus, die sichtbar am Halsband des Hundes befestigt werden sollte. Diese dient als Nachweis, dass der Hund angemeldet ist. Außerdem kann so auch der Besitzer ausfindig gemacht werden, wenn ein Hund ohne Herrchen aufgefunden wird.