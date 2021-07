Testmöglichkeiten während des Welfenfestes

Dank der dauerhaft niedrigen Inzidenz werden zurzeit nur noch wenige Corona-Schnelltests benötigt. Wer allerdings das Weingartener Welfenfest von Freitag, 9., bis Dienstag, 13. Juli, besuchen möchte, muss nicht nur angemeldet sein, sondern laut Pressemitteilung der Stadt Weingarten auch nachweisen, dass er negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen ist.

Die Teststation im Gasthaus Alter Ochsen in der Ochsengasse 5 hat täglich, auch am Welfensonntag, von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Terminbuchung und weitere Informationen unter www.coronatest-wgt.de. Spontan testen ohne Termin ist möglich in der Test-Now-Station in der Kirchstraße 11, und zwar täglich, auch am Welfensonntag, von 12 bis 20 Uhr.

Während des Welfenfestes von 9. bis 13. Juli befinden sich außerdem zehn weitere Teststationen in Markthütten am Festplatz. Die Hütten haben von Freitag bis Sonntag von 9 bis 22 Uhr, am Montag von 9.30 bis 22 Uhr und am Dienstag von 9.30 bis 21 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist hier nicht notwendig.

Die Stadt bittet zu beachten, dass die neue Testverordnung des Landes Baden-Württemberg nicht mehr zulässt, dass Bürgerinnen und Bürger ihren Abstrich aus der Nase selbst entnehmen. Diesen Schritt übernimmt nun geschultes Personal.