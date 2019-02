Terrassentüre aufgebrochen – Diebe gelangen in Weingartener Wohnung

In Weingarten ist am Wochenende in eine Wohnung eingebrochen worden. Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum von Samstag, 17.45 Uhr, bis Sonntag, 00.15 Uhr, in der Straße „Promenade“, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie haben demnach eine Terrassentüre aufgebrochen und klauten Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Zeugen, die zum genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich Promenade und Am Stadtgarten feststellten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden von der Polizei gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666 in Verbindung zu setzen.