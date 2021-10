Tennisjugend im Europapark

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen super Tag hatte die TCW Jugend beim diesjährigen Ausflug in den Europapark Rust. Gewohnt früh und gut gelaunt ging es los, ein Treffpunkt um 6.30 Uhr löst ja bekanntlich bei Kindern und Jugendlichen immer große Freude aus. Unsere Gruppe mit ca. 20 Leuten war auf jeden Fall schon gut drauf. Die Hinfahrt zieht sich durch den üblichen Stau bei Freiburg immer etwas, aber gegen 10 Uhr konnte ich alle mit den Tickets in den Park strömen lassen, dieses Jahr nach der notwendigen 3G Kontrolle, also immer mal etwas Neues.

Unsere Teilnehmer teilten sich in ein paar Gruppen auf und zogen los, um die vielen Attraktionen zu genießen. Es war typisches TCW-Wetter, also strahlende Sonne und über 20 Grad, herrlich!

Die jüngsten waren bei uns Betreuern in der Gruppe und so konnte ich auch selbst gemeinsam mit ihnen Achterbahnen fahren und diverse andere spannende Sachen erleben. So ein Tag vergeht immer wie im Fluge und die Zeit reicht leider nie aus, um wirklich alles sehen zu können, was der Park bietet, aber wir fahren nächstes Jahr wieder hin, versprochen! Schließlich ist der Europaparkausflug schon gute TCW-Tradition seit über zwanzig Jahren.