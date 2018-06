Tennisclub Weingarten feiert im August sein 60-Jähriges

Mitgliederversammlung beim TC Weingarten: Überwiegend gute Nachrichten hatten Vorsitzenden Isolde Philipsen, Sport- und Jugendwart Billy Dignath, Kassenwart Günter Bogenrieder und Breitensportwartin Ulla Jäntsch im Gepäck.

Dem TC Weingarten geht es gut: Der Rückgang der Mitgliederzahlen wurde gestoppt, die Einnahmen dank Sponsoring und Werbung erhöht. Die Stadt Weingarten bezuschusste Renovierungsmaßnahmen. Nach dem Rückblick auf das vergangene Jahr kündigte Vorsitzende Isolde Philipsen das Jubiläum am 2. August an, mit dem der TC Weingarten sein sechzig-jähriges Bestehen im Kultur- und Kongress-Zentrum feiern wird. Es soll ein großer Tennis-Ball werden, bei dem die altbekannte Band „Dominos“ spielen wird.

Sport- und Jugendwart Billy Dignath konnte auf ein äußerst erfolgreiches Jahr seiner Mannschaften zurück blicken. Insgesamt acht Mannschaften gelang der Meistertitel oder der Aufstieg. Besonders lobte er die Damen 65, die Württembergischer Mannschaftsmeister wurden, allerdings das Pech haben, nicht aufsteigen zu können, weil es keine höhere Klasse gibt. Im Jugendbereich gelang vier Mannschaften der Schritt in die nächsthöhere Liga. Breitensportwartin Ulla Jäntsch berichtete von diversen Veranstaltungen und Turnieren für alle, die nicht in Mannschaften spielen. Sie wies insbesondere auf die Saisoneröffnung unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ am 26. April hin.

Höchst erfreulich stimmten die Mitglieder die Zahlen, die die Kassenwarte Günter Bogenrieder und Regina Krummheuer vorlegten. Eine weitere Sondertilgung zum Schuldenabbau wurde geleistet dank sehr gutem, sparsamem Wirtschaften aller Vorstandsmitglieder, wie auch die Kassenprüfer Hubert Reichle und Alfred Wirth bestätigten.

Schon vor der Versammlung stand fest, dass die erste Vorsitzende sich erneut zur Wahl stellen würde. Mit grossem Applaus wurde Isolde Philipsen bei der Wiederwahl bestätigt. Eine Änderung gab es im Amt der Breitensportwartin, denn Ulla Jäntsch trat nach acht Jahren vom Amt zurück. Als „Neue“ wurde Susanne Lachenmann zu ihrer Nachfolgerin gewählt. Eventmanagerin Petra Müller trat nicht mehr zur Wahl an.

Die Geehrten:

60 Jahre: die Gründungsmitglieder Sepp Drexler und Gerhard Spieß

50 Jahre: Axel Nold

45 Jahre: Walter Jarosch, Uschi und Harry Straupeneck

40 Jahre: Werner Grieb und Peter Schmoock

35 Jahre: Susanne Fuchs, Carolin Nuber, Jürgen Pfleghar, Manfred Restle, Siegfried Schlumpberger und Hermann Schöttle

30 Jahre: Rupert Hukle, Jürgen Rahmig, Ingrid Raichle, Tanja Rummler

25 Jahre: Franz Bausch, Hiltrud und Ludwig Daube, Eilert Hamer und Steffi Schweitzer