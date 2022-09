Tennisclub aufgebrochen

Ein Einbrecher ist zwischen Freitagabend und Montagmorgen in das Clubheim eines Tennisclubs in der Haslacherstraße eingestiegen. Der Täter schlug ein Fenster ein und stieg über dieses ins Heim ein. Er stahl lediglich geringwertiges Papier, das er vermutlich für Geld hielt, heißt es in der MItteilung der Polizei. Der Schaden, den er durch den Einbruch verursachte, wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weingarten bittet Personen, die Verdächtiges gesehen haben, sich unter Telefon 0751 /803 66 66 zu melden.