Tennis Kids unterwegs

Nach zwei Jahren Coronapause konnten wir endlich wieder einen Kinoausflug machen. Und der kam gut an! Mit knapp zwanzig Teilnehmern war es ein richtig schöner TCW-Ausflug.

Gut gelaunt trafen wir uns alle pünktlich vorm Kino. Besonders gefreut habe ich mich, dass auch einige TCW-Kids zum allerersten Mal bei einem TCW-Ausflug dabei waren. Wir hatten uns den Film Dog ausgesucht und es war eine gute Wahl: Bei einem Film mit Hund in der Hauptrolle kann man eigentlich nie etwas falsch machen, wenn so ein lieber Schäferhund mit Hundeblick in die Kamera schaut.

Dazu eine ordentliche XXL- Ladung Popcorn und schon hat man einen perfekten Kinoabend. Knapp zwei Stunden gab es so also gute Unterhaltung und endlich wieder das gewohnte TCW-Jugend-Feeling.

Jugendwart Billy freut sich schon auf den nächsten TCW-Ausflug mit euch!