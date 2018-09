Tempo 30: Kontroverse geht weiter

Reduziert Tempo 30 die Lärmbelastung für die Anwohner? Wie eine aktuelle Untersuchung zweier Weingartener Studenten der Pädagogischen Hochschule ergeben hatte, reduziert ein Tempolimit auf 30 Stundenkilometer nicht unbedingt die Lärmbelastung für die Anwohner. Die Ergebnisse der Studie hatten nach der Veröffentlichung im Internet eine heftige Diskussion zwischen Gegner und Befürwortern von Tempo 30 ausgelöst (SZ berichtete).

Die Geografie-Studenten hatten die Lautstärke an der Gartenstraße in Ravensburg gemessen, wo ab 22 Uhr Tempo 30 gilt. Außerdem maßen sie den Lärm an der Ravensburger Straße, wo auch nach 22 Uhr 50 Stundenkilometer erlaubt sind.

Das Ergebnis: Zwischen den beiden Messpunkten gab es keinen nennenswerten Unterschied. „In der 50er-Zone war es zur selben Uhrzeit und bei höherem Verkehrsaufkommen minimal leiser als in der 30er-Zone“, heißt es in der Arbeit. Gründe seien die höheren Drehzahlen der vorbeifahrenden Autos und dass der Lärm deutlich länger zu hören sei, wenn die Fahrzeuge nur 30 anstatt 50 Stundenkilometer fahren.

Nun haben sich erneut Leser zu Wort gemeldet und die Diskussion fortgesetzt. In einer E-Mail an die Redaktion stellt Berthold Traub, Anwohner der Gartenstraße, die Wissenschaftlichkeit der Arbeit der Studenten infrage. Man habe „die schon fast etwas abwegige Tempomessung dadurch erreicht“, dass man die Geräuschentwicklung jeweils an entsprechenden Radarfallen gemessen habe.

Nahezu jeder Autofahrer wisse, so Traub weiter, „dass zumindest nachts zahlreiche Autofahrer drastisch abbremsen, weil sie gar nicht mehr wissen, ob an der jeweiligen Stelle gerade Tempo 30, 40 oder 50 erlaubt ist.“ Deshalb sei die Annahme der Studenten, die meisten Autofahrer bewegen sich an den Messestellen mit exakt 30 oder 50 Stundenkilometer, „mit einiger Sicherheit falsch“.

Allein die Beschränkung auf Tempo 30 bei Nacht habe bewirkt, dass fast alle Fahrzeuge mit deutlich weniger als 50 Stundenkilometer bewegten, „was im Ergebnis auf jeden Fall eine deutliche Lärmminderung bedeutet“.

Lärmempfinden ist subjektiv

Irmgard Fränkel-Schmitter hatte sich bereits Ende Mai in einem Leserbrief zu den Tempo-30-Plänen im Stadtgebiet Ravensburg geäußert. Die Bewohnerin der mittleren Gartenstraße bringt nun noch einmal ihre Meinung ein. In der Gartenstraße gebe es Stop-and-go-Kolonnen bis Straßenrennen fahrenden Pkws und Motorräder. Nachts könne sie durchaus einen wohltuenden Dezibel-Unterschied feststellen zwischen Pkws, die 30 Stundenkilometer fahren, und anderen, die schneller fahren.

Dass Lärm im höchsten Grad subjektiv empfunden wird und es längst nicht mehr darum gehe, ob Tempo 30 Sinn mache oder der Umwelt etwas nutze, darauf verweist auch ein Leser in einem Online-Kommentar. „Was der eine als störend empfindet, nimmt ein anderer gar nicht wahr. So wird das ganze Spektakel zur Glaubensfrage“, schreibt der Leser unter dem Namen „dontrack49“. „Ich würde jede Wette eingehen und behaupten, im Blindversuch kann ein normaler Mensch die Geschwindigkeit von modernen Fahrzeugen (...) alleine nach Gehör nicht einschätzen.“

Im Gegensatz dazu zitiert Carl-Paul H. den ADAC, der im Herbst 2012 aufgrund von Untersuchungen von Tempo 30 abgeraten habe – mit einer Ausnahme: Spielstraßen in Wohngebieten. Dort würden Autofahrer sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten, weil sie es für sinnvoll erachten. Da aber das Bundesamt, so der Leser weiter, auf Tempo 30 beharre, würden auch die Kommunen sich daran halten.