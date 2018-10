Teilsperrung der Ravensburger Straße

Die Ravensburger Straße wird im Bereich zwischen den Einmündungen St.-Konrad-Straße und Sauterleutestraße von Montag, 29. Oktober, bis Samstag, 3. November, auf jeweils eine Fahrspur pro Fahrtrichtung verengt. Grund dafür ist die Anlieferung von Raummodulen für das Krankenhaus 14 Nothelfer, wie die Stadt Weingarten mitteilt. Mit Behinderungen des Kfz-Verkehrs durch Rückstau ist zu rechnen.

Außerdem ist laut Pressemitteilung eine Ausfahrt aus der Sauterleutestraße in die Ravensburger Straße in dieser Zeit nur in Richtung Ravensburg möglich. Entsprechende Hinweise werden vor Ort aufgestellt. Die Bushaltestellen am Krankenhaus bleiben benutzbar. Es besteht jedoch die Gefahr von verzögerten Fahrtzeiten in diesem Bereich. Eine sichere Fußgänger- und Radfahrerführung der Ravensburger Straße bleibt in beiden Richtungen gewährleistet.