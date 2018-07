TC Weingarten steigt in die Verbandsliga auf

Auf eine höchst erfolgreiche Saison können die Tennisspieler des TC Weingarten zurückblicken. Nach mehreren vergeblichen Anläufen in den vergangenen Jahren haben die Weingartener nun ihr Ziel Aufstieg in die Verbandsliga erreicht. Zwar warten nun entschieden weitere Fahrten bis über Stuttgart hinaus auf die Tennisspieler, aber das nehmen Benjamin Seifferer und seine Mannschaftskameraden gerne in Kauf.

Ein richtig enges Match hatte der TCW in der Bezirksoberliga – das Heimspiel gegen den TC Ehingen II am zweiten Spieltag. 4:2 stand es nach den Einzeln für Weingarten. Drei Partien wurden erst im Match-Tiebreak entschieden, dreimal hatten die Weingartener das bessere Ende für sich. Marcus Fackler gewann an Position zwei gegen Christian Piesker mit 10:8 im Entscheidungssatz, Lennart Lohrmann an Position vier gegen André Dürr mit 10:7 und Jannik Holzer an Position sechs gegen Jens Dörner mit 10:4. Mannschaftskapitän Benjamin Seifferer und Lennart Lohrmann sorgten im zweiten Doppel dann für den entscheidenden fünften Punkt. Wie eng die Partie gegen Ehingen war, verdeutlichen die Zahlen. Zwar gewann Weingarten mit 5:4, bei den Sätzen war es jedoch ausgeglichen (11:11), Ehingen hatte sogar deutlich mehr Spiele gewonnen (88:73).

Die Partien gegen die Sportfreunde Schwendi III (7:2), gegen den TC Leutkirch (9:0) und den TC Langenau (8:1) waren klare Angelegenheiten für Weingarten. Am letzten Spieltag fuhr der TCW dann zum SSV Ulm 1846 II, der bis dahin nur gegen den TC Ehingen II verloren hatte. Sowohl Weingarten als auch Ulm und Ehingen konnten also noch aufsteigen. Ulm hatte allerdings nur noch theoretische Chancen – denn der SSV hatte das schlechtere Matchverhältnis im Vergleich zu den beiden Konkurrenten. Ehingen hatte mit dem Heimspiel gegen den Absteiger Leutkirch das definitiv leichtere Spiel – und gewann souverän mit 9:0.

Doch Weingarten zeigte keine Nerven und führte in Ulm bereits nach den Einzeln mit 5:1. Der Jubel war groß – die Doppel nur noch Nebensache. Alle drei Doppel gaben die Weingartener auf. Ob 8:1, 7:2 oder eben 5:4 – das spielte keine Rolle mehr. Der Aufstieg in die Verbandsliga war geschafft.

Benjamin Seifferer (5:0) und Holger Bock (4:0) waren an den Positionen eins und zwei für die Gegner nicht zu schlagen. Speziell Mannschaftskapitän Seifferer zeigte während der Saison großen Einsatz. So spielte er etwa an einem Wochenende zunächst beim Weltranglistenturnier in Bad Schussenried, fuhr von da aus zum Verbandsspiel seines TCW und danach zurück nach Bad Schussenried. Die Mühen haben sich gelohnt.

Frauenteam verpasst Titel knapp

Auch die Weingartener Tennisspielerinnen träumten vom Aufstieg in die Verbandsliga. Vier ihrer fünf Partien in der Bezirksoberliga gewann der TCW mit 9:0 – gegen Orsenhausen, Sigmaringen, den VfB Ulm II und Aichstetten. Doch die eine Niederlage, das 4:5 gegen den Aufsteiger SSV Ulm 1846 II, machte den Traum vom Aufstieg zunichte. Wie beim Spiel der TCW-Männer gegen Ehingen gingen drei Einzel in den Match-Tiebreak, dreimal hatte hier jedoch Ulm das bessere Ende für sich. Weingartens Mannschaftsführerin Diana Bussenius und ihre Teamkolleginnen Anna Boenke, Isabelle Heim, Angelika Sidorov, Lissy Knecht, Sarah Prokein, Grace Muller und Doris Rottenbusch können dennoch zufrieden sein mit der Saison. Im kommenden Jahr wollen sie es den Männern nachmachen. Davon sind sie fest überzeugt.