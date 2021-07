TC Weingarten legt starken Saisonstart hin

Die erste Mannschaft des Tennisclubs Weingarten ist mit zwei Siegen in die neue Saison in der Verbandsliga gestartet. Nach einem 8:1-Sieg im ersten Spiel gegen den TC Tamm folgte gegen den TC Lauchheim ein glatter 9:0-Erfolg. Das erste Ziel für das Team um Spitzenspieler Benjamin Seifferer ist damit fast geschafft – nämlich nicht aus der Verbandsliga abzusteigen.

Die schwierigeren Gegner folgen laut Mitteilung allerdings noch. Am kommenden Sonntag (10 Uhr) steht bereits das letzte Heimspiel auf dem Plan. Dann empfangen die Weingartener die TG Ebingen auf ihrer Anlage am Vorderochsen. „Unsere vielen Zuschauer haben uns bisher fantastisch unterstützt“, sagt Teamchef Seifferer und hofft auf dieselbe Kulisse wie an den ersten beiden Spieltagen, bevor zwei schwere Auswärtsspiele in Tübingen und Geroksruhe folgen.

Gegen Lauchheim setzten sich Benjamin Seifferer, Leon Slauta, Holger Bock, Marcus Fackler und Vitali Slauta jeweils glatt in zwei Sätzen durch. Nico Hegge gewann im Match-Tiebreak. Alle drei Doppel waren ganz klare Angelegenheiten für den TCW.

Zum positiven Gesamtergebnis haben auch Weingartens Frauen in der Bezirksoberliga beigetragen. Sie gewannen mit 5:4 gegen den TV Biberach-Hühnerfeld. Franziska Lindel und Lena Seifferer gewannen ihre Einzel, Franziska Lindel, Sarah Prokein, Lsyandra Baumann, Muriel Werckshagen und Ina Günther verloren. Beim Stand von 2:4 nach den Einzeln sah es nicht gut aus für Weingarten, doch die TCW-Spielerinnen gewannen alle drei Doppel.