TC Weingarten Jugend im Europapark

Es war der absolute Hammer: Mit sage und schreibe 47 Teilnehmern hat die TCW-Jugend den Europapark regelrecht gestürmt! Wenn man seit über 20 Jahren Jugendausflüge organisiert, sollte man meinen, man hat alles schon erlebt, aber so etwas gab es in der Geschichte des TC Weingartens noch nie. Es war ein Mega-Ausflug: Alle pünktlich am Treffpunkt um 6.30 Uhr da (freiwillig früh aufstehen machen Teenies ja gern, wie alle Eltern bestätigen werden), das Wetter war traumhaft, sodass einem tollen Tag nichts im Wege stand. Die TCWler verteilten sich in Gruppen und zogen auf eigene Faust los. Die Jüngsten blieben bei uns Betreuern. Bei so einem Wetter war klar, dass es richtig voll wird, aber die Wartezeiten vergehen in der Gruppe immer recht schnell. Je nach Lust und Laune zog es die Jugendlichen in die Achterbahnen, Shows, 4D Kino oder in etwas kleinere Attraktionen wie Voletarium und Piraten von Batavia. Ein paar Mutige zog es in die Wasserattraktionen, wo sie selbst nass geworden sind oder einfach die nass Gewordenen ausgelacht haben (Schadenfreude gehört dazu). Unsere Jüngsten vergnügten sich im Kettenkarussel oder auf Rutschen und stellten fest, dass auch kleine Freefalltower ein großes Kribbeln auslösen können.

Was war sonst noch? Natürlich kein Europaparkausflug ohne den Strafzettel in einer 30er-Zone, die Erkenntnis, dass es auch nach 20 Jahren Europaparkausflug immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt, und die Feststellung, dass man als Betreuer, der einem elfjährigen Pommes klaut, angeschaut wird, als hätte man einem elfjährigen Pommes geklaut.

Und abends? Alle wieder pünktlich am Treffpunkt! Das ist bei einer so großen Teeniegruppe alles nur eine Frage der Motivation: „Wer abends zu spät zum Treffpunkt kommt, wird im Brunnen getunkt“ … und siehe da, es funktioniert, der Jugendwart ist eben ein großer Motivationskünstler. Auf jeden Fall kamen wir alle wieder gut nach Hause und wir denken, wir dürfen für alle sagen, es war ein absoluter Hammertag!

An so einem Tag ist man als Jugendwart einfach mal dankbar und happy, im Tennisclub Weingarten zu sein.