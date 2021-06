TC Weingarten freut sich auf namhafte Gegner

Die erste Mannschaft des TC Weingarten hat am ersten Spieltag der Tennis-Verbandsliga noch Pause gehabt. In ihrer Gruppe waren sieben Mannschaften gemeldet, daher musste zu Beginn die Truppe um Sportwart und Spitzenspieler Benjamin Seifferer aussetzen. Mittlerweile hat allerdings der TC Markwasen Reutlingen II zurückgezogen, sodass nur noch sechs Mannschaften in der Liga verbleiben.

Los geht es für Weingarten nun am kommenden Sonntag (10 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den TV Tamm 1898. Die Weingartener sind gespannt auf ihren Neuen im Team – Leon Slauta. Der 18-Jährige wird an Position 2 antreten. Slauta kam vom TV Biberach-Hühnerfeld nach Weingarten, wo er mit seinem älteren Bruder Vitali als Trainer das Team der Tennisschule Seifferer verstärkt. Außerdem spielen Nico Hegge, Holger Bock, Marcus Fackler und Magnus Grewe für den TCW. Leicht werden es die Weingartener nicht haben, denn in ihrer Gruppe finden sich Vereine wie Geroksruhe oder Tübingen – Namen, die einen guten Klang in Tenniskreisen haben.

Lindel und Langer verstärken TCW-Damen

Die Weingartener Spielerinnen treten in dieser Saison in der Bezirksoberliga an. Die neue Mannschaftsführerin Sarah Prokein, ihre Schwester Isabelle Heim, Lissy Knecht und Muriel Werckshagen gehören schon seit Jahren zum Stamm der Mannschaft. Neu hinzugekommen sind Franziska Lindel und Lisa Langer. Lindel war unter anderem in Hannover und Kiel aktiv. Die studierte Betriebswirtin lebt in einer Tennisfamilie, ihr Mann Claudius hat als neues Mitglied des TC Weingarten bei seinem ersten Einsatz zum Sieg der zweiten Mannschaft beigetragen. Die angehende Lehrerin Lisa Langer hat nach längerer Pause während des Studiums in Konstanz wieder zum Schläger gegriffen.

Zum Start gab es für die TCW-Spielerinnen eine 3:6-Niederlage beim SSV Ulm 1846. Nach den Einzeln war die Partie beim Stand von 1:5 bereits entschieden – nur Lindel gewann (6:1, 6:0). Das erste Heimspiel der Weingartenerinnen ist am Sonntag, 11. Juli, gegen Biberach.