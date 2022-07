TC Weingarten bestreitet sein vorerst letztes Oberligaspiel

Die Tennis-Verbandsrunde 2022 geht am kommenden Wochenende bereits wieder zu Ende. Die Herren des TC Weingarten empfangen am Sonntag (10 Uhr) zu ihrem vorerst letzten Oberligaspiel den Cannstatter TC. Die Gäste belegen aktuell den zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Tabellenersten TC Schorndorf. Vielleicht spielt der TCW, der den Abstieg in die Verbandsliga nicht mehr abwenden kann, am Sonntag gegen den künftigen Aufsteiger in die Württembergliga.

Die Weingartener haben als Aufsteiger bisher nur eins ihrer sechs Saisonspiele gewonnen und sind Tabellenletzter. „Trotzdem haben die Jungs eine gute Zuschauerkulisse verdient“, heißt es in einer Ankündigung des TCW. Schließlich gebe es eine Mannschaft in der Oberliga mit entsprechend starken Matches nicht so oft im nahen Umfeld. TCW-Sportwart und Spitzenspieler Benjamin Seifferer und seine Mannschaftskollegen freuen sich jedenfalls über möglichst viele Zuschauer wie schon bei den bisherigen Heimspielen.

Außer den Weingartener Herren haben auch die beiden Damenmannschaften des TCW Heimspiele. Die erste Mannschaft spielt am Sonntag (9 Uhr) in der Bezirksoberliga gegen die SPG SSV Ulm/TK Ulm III.