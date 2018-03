Tausende Narren trotzen dem Schneefall

Trotz zeitweise heftigem Schneefall haben am Fasnetssonntag Tausende Hästräger und Musikgruppen den traditionellen Narrensprung in Weingarten begangen. Dabei feierten die 57 Gruppen ausgelassen in den Straßen der Stadt. Derweil blieb es für die Polizeibeamten, die die Innenstadt abgesperrt und für Sicherheit gesorgt hatten, vollkommen entspannt. „Es ist alles ruhig geblieben. Wir sind recht zufrieden“, sagte Weingartens stellvertretender Polizeichef Harald Wanner. „Weingarten hat sich da sowieso in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt.“

Und auch das Wetter konnte Wanner nichts anhaben. Warm eingepackt und gut gelaunt hatte er gar eine Erklärung, warum die Abt-Hyller-Straße in Richtung Basilika – ganz im Gegensatz zum Rest der Stadt – so schlecht von den Zuschauern besucht war. „Die Leute denken, dass es am Ende keine Gutsle mehr gibt“, sagte er lachend – und bekam selbst von einer Hexe ein paar Gummibärchen zugesteckt.

Doch so fürsorglich zeigten sich nicht alle Hexen. Viele machten sich wieder einen Spaß daraus, vornehmlich junge Damen mit Konfetti einzuseifen oder zu erschrecken. Gerade bei einigen kleinen Narren löste das Schreikrämpfe aus – wurde aber auch ab und an mit einem Gutsle belohnt. Von solchen Nettigkeiten hielten die Vogter Heufresser wenig. Sie schlugen lieber ihre riesigen Kiefer zusammen, was manch einen zusammenzucken ließ, und ersetzen beim Einseifen das Konfetti durch Heu.

Doch auch davon ließen sich die Tausenden Schaulustigen nicht wirklich beirren. In Scharen und meist selbst kreativ verkleidet säumten sie die Straßen. Auch der phasenweise heftige Schneefall änderte daran nichts. Für Plätzlerchefin Susanne Frankenhauser – in ihrer zweiten Fasnet als Zunftmeisterin – aber wenig verwunderlich. „Regen wäre schlimmer gewesen. Aber die Plätzler trotzen jedem Wetter“, sagte sie wie immer gut gelaunt.

