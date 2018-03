Tausende Hästräger zum Narrensprung erwartet

Der Fasnetssonntag ist neben dem Gumpigen Donnerstag der zweite Haupttag der Altdorfer Straßenfasnet. Um 14 Uhr setzt sich in der Wilhelmstraße der Große Narrensprung durch die geschmückte Innenstadt in Bewegung. Neben vielen befreundeten Narrenzünften quer durch die verschiedenen Vereinigungen und aus allen Winkeln des schwäbisch-alemannischen Raumes werden auch wieder zahlreiche Weingartener Vereine mit von der Partie sein. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, was auch der Blick ins Jahr 1928 offenbart.

Damals liefen die Plätzler als kleine Gruppe im Hofstaat des Prinzen Karneval. Der Umzug war geprägt von vielen verschiedenen Gruppen mit freien Themen. Besonders eindrucksvoll war die Riesendame, die damals von Mitgliedern der Polizeischule dargestellt wurde – zusammen mit dem abschließenden Kanonenwagen. Das war damals ein politisches Thema, der Briand-Kellog-Pakt. Darum hieß diese Riesendame im Programm auch der „Ewige Friede“. Schon damals ging der Zug durch die Abt-Hyller-Straße beziehungsweise durch die Karlstraße bei der Eisdiele am Eck. Das ist in diesem Jahr wieder besonders interessant, weil der Umzugsweg – nach einigen Jahren Pause – nun wieder über die Abt-Hyller-Straße führt. Die tolle Fotokulisse mit dem Blick auf die Basilika ist also wieder gegeben – und schreit nach zahlreichen Besuchern an dieser Stelle.

Freiwillige gesucht

Doch bereits vor dem Umzug wird es vor dem Rathaus spannend. Denn Christoph Ganal, eigentlich eher bekannt als Tierarzt und Veterinär des Blutrittes, plant eine kleine Einlage, für die er noch zahlreiche spontane Narren braucht. Er möchte einen 200 Meter langen Bob mit 500 Menschen auf die Beine beziehungsweise vielmehr auf den Hosenboden stellen.

Dafür hat er extra Klapppappen bedrucken lassen, auf die man sich dann draufsetzt. Dazu soll dann noch das Narrenlied gesungen werden, um den Tag noch etwas abwechslungsreicher zu gestalten. „Die Fasnet lebt von solchen kleinen Aktionen. Wir laden alle dazu herzlich ein. Denn 500 Leute können wir alleine nur schwer stellen“, sagt Christoph Ganal.

Bereits am Samstagabend lädt der Narrenverein Wikinger Weingarten zu seinem Wikingerball ein. Los geht es um 19.30 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten (Kuko). Das Programm mit befreundeten Zünften, Musikgruppen und Dj Jürgen beginnt um 20.30 Uhr. Karten an der Abendkasse sind für zehn Euro erhältlich.

