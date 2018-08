„Tanzen kommt dem Glück am nächsten“

„Bachata mit Marco und Sabrina“, so wirbt der Flyer an der Kultur Bar Impuls in Weingarten. Auf dem Plakat schmiegt sich eine hübsche Blondine in Tangopose an einen Mann in T-Shirt und Turnschuhen. Das scheint also eine tänzerisch lösbare Herausforderung zu sein. Auf jeden Fall sieht Bachata – gesprochen „Batschata“ – cool aus. Und fährt aktuell jedem Tanzfan in die Beine, auch wenn es bei den Fernsehformaten wie „Let’s dance“ noch nicht angekommen ist.

„Vamos- Let’s go“, gibt Marco aus, die Tänzer wechseln weiter durch, zum nächsten Partner, aus dem tragbaren Lautsprecher zuckelt Romeo Santos, der mit seinem aktuellen Hit den perfekten Vier-Viertel-Takt für Bachata vorgibt. Apropos vorgeben: Zu Beginn des eineinhalbstündigen Workshops „Bachata con Marco y Sabrina“ haben sich die beiden Tanzlehrer im Hinterzimmer der Weingartner Bar bei ihrer Choreografie auf Füße, Hüften und Arme gucken lassen. Von insgesamt 16 Tanzschülern, acht Damen, acht Herren. Und den Gesichtern ist abzulesen, dass hinter manch einer Stirn zunächst der Gedanke wühlt: „Wie zum Henker soll ich das lernen können?“

Körperlich, sinnlich, eng, intim. Das ist es, was den Tanzstil Bachata ausmacht. Elemente aus dem Tango, aber auch der Salsa sind nicht ungewöhnlich, und wer Gnade der frühen Geburt den Lambada hat miterleben können, der findet in den lasziven Bewegungen auch die eine oder andere Anleihe. Besonders angenehm für sie: Bachata scheint für Frauen weit weniger anspruchsvoll zu lernen als für Männer. Denn der aus der Dominikanischen Republik auf die Tanzflächen Europas geschwappte Tanzstil mit der hinreißenden Musik verlangt im Grunde nur, dass Mann führt – und Frau sich führen lässt. Wer jedoch schon einmal versucht hat, die im langen Partneralltag eingeschliffenen Spuren zu verlassen, der weiß, wie mühevoll das für Männer sein kann: Plötzlich sollen sie die Richtung und das Tempo vorgeben – wo das doch sonst meist die Frau für sich reklamiert. Sabrina Heiberger aus Wangen und Marco Schwenk aus Weingarten sind im Leben abseits der Bachata-Rhythmen kein Paar. Und im Übrigen auch keine Profitänzer, wie die 29-Jährige lachend gesteht, die tagsüber als Leiterin der Tourist-Information arbeitet. Beide tanzen seit knapp anderthalb Jahren gemeinsam Bachata. Den sensual Style. Was bedeutet: weniger sittenstreng als der ursprüngliche Style. „Mehr flirty“, sagt Marco.

In vier knackigen Teilen lehrt das Tanzlehrer-Paar die Choreografie, die es zu Beginn des Abends vorgestellt hat. Und Teil eins sitzt schneller, als man Tanzschuhe proper schnüren kann: Nach wenigen Minuten beherrschen die gelenkigen Damen die Welle („Wave“), eine aus der Körpermitte kommende, sehr erotisch anmutende Bewegung. „Die Frau rausdrehen“, weist Marco an. Dass es nicht immer die eigene ist, liegt am ständigen, völlig unproblematischen Durchwechseln. „Gambio“, sagt Marco dann knapp und schon hält Mann das Handgelenk einer anderen Dame, schiebt seinen Daumen in ihre leicht geschlossene Faust. Die klassische Tanzposition wie einst im Schultanzkurs antrainiert, die darf hier getrost vergessen werden.

Mit ein bisschen Körperspannung und der Idee im Hinterkopf, dass der Tanzpartner schon wissen wird, wohin tänzerisch die Reise geht, lässt sich bereits nach ein paar Minuten eine passable Schrittfolge aufs Parkett legen. Die „Media Luna“, die Sabrina mehrfach zeigt, hat Ähnlichkeit damit, wenn Frau mit einer ausholenden Bewegung des Beines einen Putzlappen durch verschüttete Milch zieht. Und stammt doch in ihrem Ursprung aus dem Tango. Wer also meint, schon alle lateinamerikanischen Tänze, jede Drehung und jede Figur getanzt zu haben, wem die Tango-Anmutung zu streng und die Salsa-Bewegung zu ausgereizt scheint: Der ist bei Bachata genau richtig. Und wer denkt, er könne überhaupt nicht tanzen, übrigens auch. „Bachata kann nämlich jeder tanzen“, wie Sabrina verspricht.

„Eins-zwei-drei-Tab“, erinnert Marco noch einmal an den Grundschritt, parkt Sabrina fest in seinem Arm und zeigt zum guten Schluss noch einmal die ganze Choreografie, während Santos von Herzschmerz singt. Ein paar der Tanzschüler filmen. Die lächelnden Gesichter der Tanzschüler signalisieren: Das kann man lernen. Selbst in einem 90 Minuten-Workshop. Und es macht riesig Spaß. Denn der Slogan stimmt, den Marco und Sabrina immer mal wieder ausgeben: „Dancing is the closest thing to happiness“, was soviel bedeutet wie „Tanzen kommt dem Glück am nächsten“.