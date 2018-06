Tanzen im Verein macht doppelt Spaß

Tanzen, trainieren, tanzen: Für Alfred Klein und Regine Ernst war dies vor 25 Jahren tägliches Programm. Es trug ihnen zahlreiche Pokale und 1993 die Vizemeisterschaft bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren ein. Und es bescherte, dank vieler motivierter Mittänzer, der Stadt Weingarten damals einen neuen Verein: den Tanzsportclub Welfen, kurz TSC. Jetzt konnte mit einem rauschenden Ball im Kuko das 25-jährige Jubiläum gefeiert werden.

Dass tanzen Spaß macht und zugleich ein anspruchsvoller Spitzensport sein kann, das weiß dank „Let’s dance“ inzwischen ein Millionenpublikum. Dass es im Verein noch mehr Spaß macht, egal ob als leger betriebenes Hobby oder mit Trainingsfleiß und Turniersiegen, das wissen die gut 100 aktiven TSC-Mitglieder zu berichten. Und das demonstrierten sie am Freitagabend im Staufersaal des Kuko mit zahlreichen Vorführungen. Die Freude an der Bewegung zur Musik stand im Vordergrund bei den fünf Hobbygruppen, die sonntags, montags, dienstags und donnerstags im großen Tanzsaal im Vereinsheim in der Burachstraße trainieren. New-Vogue-Tänze aus Australien, mit schauspielerischen Einlagen präsentierte Standardtänze und ein Boogie stimmten das Publikum darauf ein, selbst die Tanzfläche zu erobern.

Der musikalische Alleinunterhalter Eberhard Graf bot eine bunte Mischung aus Standard, Latein und Rock’n’Roll. Diese Gelegenheit ließ sich auch Weingartens OB Markus Ewald, ein ebenso begeisterter wie brillanter Tänzer, nicht entgehen. Auswahl an versierten Tanzpartnerinnen hatte er zur Genüge. Was Teilnahme und Sieg bei Tanzturnieren der Spitzenklassen B bis S an Einsatz und Können verlangt, das konnten auch Laien bei den Vorführungen der Turnierpaare erahnen. Jenny Mitrenga und Thilo Wiggenhauser – das jüngste Paar aus dem „Trainingsstall“ von Renate und Werner Steinbrink – zauberte lateinamerikanischen Schwung aufs Parkett. Die Senioren – und dazu zählt man im Tanzsport schon in jungen Jahren – zeigten Auszüge aus ihrem Programm an Standardtänzen, perfekt in Auftritt und glitzerndem Outfit.

Ohne Verein und viele ehrenamtlich Aktive wäre all das nicht möglich. Werner Steinbrink, 20 Jahre lang TSC-Sportwart sowie mit seiner Frau Renate Trainer, Turniertänzer und Talentfinder, darf hier als leuchtendes Beispiel gelten. Ebenso Werner Sauter, seit 1998 Kassier und mit seiner Frau Maria Trainer und Turniertänzer. Ihren Einsatz würdigte Maritta Böhme vom Tanzsportverband Baden-Württemberg mit der Verleihung von Ehrennadeln. Verdient hätten dies noch einige weitere Trainer und Vorstandsmitglieder, beispielsweise Ingrid und Bernd Hafenbrak oder Renate Lachenmaier und der vor knapp einem Jahr völlig überraschend verstorbene langjährige erste Vorsitzende und Turniertänzer Peter Scheufele. Sein Nachfolger im Vorstandsamt, Klaus Schwarz, führte locker und humorvoll durchs Abendprogramm. Zusammen mit seiner Ehe- und Tanzpartnerin Uta ist er inzwischen selbst Trainer und Turniertänzer.

Liebe auf dem Tanzparkett

Regine Ernst, die mit ihrem damaligen Ehe- und Tanzpartner Alfred Klein den Anstoß zur Vereinsgründung gegeben hatte, erinnerte in ihrem Grußwort an die Anfänge und freute sich, dass der TSC landesweit zu einer festen Größe im Tanzsport und einem aktiven Part im kulturellen Leben des Schussentals geworden ist. Für OB Markus Ewald war es offensichtlich eine Herzensangelegenheit, ein Loblied auf den Tanz und den TSC Weingarten anzustimmen. Als Tänzer, so seine Erfahrung, kann man vieles gewinnen: „Ich habe meinen Partner auch auf der Tanzfläche kennengelernt“, bekannte Ewald ganz privat.