Der nächste Vorbereitungskurs für Tagesmütter und Tagesväter findet im September in Weingarten statt. Dies teilt das Landeratsamt in einer Pressemitteilung mit. Den Auftakt mache die ganztägige Veranstaltung „Einführung in die Kindertagespflege“ am Samstag, den 19. September von 9 bis 17 Uhr in Weingarten. Der Vorbereitungskurs sei kostenlos. Es ist aber eine Anmeldung bei den Vermittlungsstellen erforderlich. Anmeldeschluss ist der 4. September.

Die regionalen Vermittlungsstellen für Kindertagespflege bieten dreimal im Jahr einen vierteiligen Vorbereitungskurs an, der die Teilnehmer/innen umfassend auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet. Wichtigste Voraussetzung ist die Freude am Umgang mit Kindern, erzieherische Erfahrungen und die Bereitschaft, diese durch Qualifizierung und Fortbildung weiter zu vertiefen.

Tagesmütter und Tagesväter betreuen Kinder in ihren eigenen Familien und unterstützen damit Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Vermittlung, Beratung und Begleitung der Kindertagespflege wird im Landkreis Ravensburg in Kooperation von Landratsamt Ravensburg, Caritas Bodensee-Oberschwaben und Diakonischem Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee angeboten.