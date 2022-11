Tag der Offenen Tür im Haus am Mühlbach in Weingarten

Die Begegnungsstätte Haus am Mühlbach in Weingarten lädt für Samstag, 19. November, zum Tag der offenen Tür ein. Anlass ist das 40-Jahr-Jubiläum. Das Haus am Mühlbach im Seniorenweg 4 bietet älteren Weingartenern ein breites Programm – von Seniorengymnastik über Französischkurs bis hin zu Schach oder Töpfern. Von 10 bis 18 Uhr können Interessierte die Räume und das vielfältige Programm kennenlernen. Die Kreativgruppen werden ihre Arbeiten ausstellen. Um 14 und 15 Uhr wird die Line-Dance-Gruppe auftreten. Zwischendurch gibt es Lieder und Musik, auch zum Mitsingen. Für eine Bewirtung ist gesorgt.