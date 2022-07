Tag der Begegnung lockt in den Stadtgarten

Internationale Spezialitäten, ein buntes Programm auf der Festbühne und viele gute Gespräche – der Tag der Begegnung am Welfenfest ist wieder da und soll Besucherinnen und Besucher am Welfensamstag, 9. Juli, von 10 bis 16 Uhr, mit vielseitigen Angeboten für die ganze Familie und einem tollen Gewinnspiel in den Stadtgarten locken, wie es in der Pressemitteilung der Stadt Weingarten heißt.

Damit am Tag der Begegnung die Begegnung auch nicht zu kurz kommt, hat sich das Team der städtischen Integrationsarbeit ein tolles Gewinnspiel ausgedacht. Die teilnehmenden Stände haben sich in diesem Jahr jeweils eine Frage ausgedacht, die am jeweiligen Stand zu finden ist. Die Antwort auf die Frage erhalten die Besucher im Gespräch mit den Menschen vor Ort. Für jede richtige Antwort erhalten die Teilnehmenden einen Stempel in Ihrem „Reisepass“ (die Teilnehmerkarten liegen an jedem Stand aus). Wenn man sechs Stempelabdrücke gesammelt hat, gibt es die Chance, am großen Gewinnspiel teilzunehmen. Der Hauptpreis ist eine Fahrt mit dem Heißluftballon. Der Tag wird unterstützt aus Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie Leben!“