Der Tafelladen Carisatt der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Weingarten sucht ehrenamtliche Helfer, die bei der Warenannahme und -sortierung mithelfen. Gebraucht werden sie Montag-, Mittwoch- oder Donnerstagnachmittag, jeweils ab 13.30 Uhr für circa vier Stunden. Wer Carisatt als Helfer unterstützen möchte, sollte mit Ehrenamtskoordinatorin Simone Prommer per E-Mail an prommer.s@caritas-bodensee-oberschwaben.de oder per Telefon unter 0751/7646320 Kontakt aufnehmen.