Täter erbeuten 40 000 Euro mit Enkeltrickbetrug

Eine Seniorin wurde am Donnerstag in der Zeit von 14 Uhr bis 16.15 Uhr in Weingarten Opfer eines Betrugs. Die Frau erhielt einen Telefonanruf von ihrer angeblichen Enkelin, die vorgab, dringend 40 000 Euro für einen Wohnungskauf zu benötigen. Die Seniorin stimmte zu und ließ sich trotz der Warnung einer Bankangestellten das Geld auszahlen. Später überreichte sie das Geld einer Frau an ihrer Haustüre, die von ihrer angeblichen Enkelin angekündigt worden war. Kurz nach der Geldübergabe bekam die Seniorin von ihrer Enkelin wieder einen Anruf, dieses Mal wurde sie nach Schmuck gefragt. Nun wurde die Frau stutzig, verneinte dies und legte auf. Erst jetzt rief sie ihre echte Enkelin an und bemerkte, betrogen worden zu sein. Die Geldabholerin konnte sie wie folgt beschreiben: etwa 40 Jahre alt, etwa 160 cm groß, südländischer Taint, volle Backen, beige knielange Stoffjacke (Winterjacke). Im Stadtgebiet Ravensburg wurden am Donnerstag in der Zeit von

12 Uhr bis 14.45 Uhr weitere drei Enkeltrickanrufe der Polizei mitgeteilt. In allen drei Fällen wurde die gleiche Geschichte wie in Weingarten vorgegaukelt, die Angerufenen wurden jedoch misstrauisch und legten auf.