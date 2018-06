SZ verlost Karten für Elektro-Festival

Zum ersten Mal wird am Samstag, 28. Juli, ein elektronisches Musikfestival in Weingarten stattfinden. Unter dem Namen „Sonido-Open-Air“ verwandelt sich das Freibad Nessenreben zu einer riesigen Freiluftparty. Eine große Tanzfläche, ein großzügiger Chill-out-Bereich und eine Kulturmeile sollen zahlreiche Besucher nach Weingarten locken. Daher verlost die „Schwäbische Zeitung“ 5x2 Karten für das Sonido-Open-Air. Wer teilnehmen will muss dafür einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Sonido“ an folgende E-Mail-Adresse schicken: gewinnenrv@schwaebische.de Foto: Sonido