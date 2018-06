SZ verlost Karten für Ballettaufführung

Das Weihnachtsmärchen „Nussknacker“ wird am Freitag, 18. Dezember, um 19.30 Uhr von der Ballettschule Svetlana Koop im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten aufgeführt. Speziell für diese Aufführung studieren die Ballettschüler choreografierte Kinderrollen ein. Zusätzlich wird das Weihnachtsmärchen von Märchenerzählerin Jeannie begleitet, sodass auch die Kleinsten im Publikum den getanzten Szenen und der Balletthandlung folgen können. Die Handlung basiert auf einem kleinen Mädchen, die zu Weihnachten einen Nussknacker geschenkt bekommt und mit ihm im Arm unter einschläft. In ihrer Traumwelt wird der Nussknacker dann plötzlich lebendig. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost ein Familienpacket „Blick hinter die Kulissen“. Dabei sind inbegriffen: Karten für zwei Erwachsene mit ihren Kindern. Sie bekommen zudem einen Blick hinter die Kulissen geboten. Wenn die Kinder wollen können sie sogar bei einem kleinen Gastauftritt auf der Bühne mitmachen. Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Nussknacker“ senden an: gewinnenrv@schwaebische.de