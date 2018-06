SVW will am Sonntag nur auf sich schauen

Sie waren nah dran an einem Erfolg im Derby in Oberzell – wieder einmal. Aber wieder einmal hat es für den SV Weingarten nicht gereicht zu einem Unentschieden oder einem Sieg. „Das war ein typisches Oberzell-Spiel“, meint SVW-Trainer Mike Gleich, „wer das erste Tor schießt, gewinnt.“

Das Tor haben die Oberzeller gemacht – und die Weingartener mussten mit leeren Händen nach Hause fahren. Mit dem Spiel seines Teams war der Coach gar nicht unzufrieden: „Die Mannschaft hat von der 1. bis zur 90. Minute konstant eine konzentrierte und geschlossene Leistung gezeigt – es gab kein Gefälle.“

Auf einem guten Weg sieht der Trainer seine Elf, was die Abstimmung zwischen Abwehr und Mittelfeld anbelangt: „Da waren die Räume geschlossen, wir haben kaum etwas zugelassen.“ Der Haken: „Die Mannschaft hat sich für ihre gute Leistung nicht belohnt.“ Die Hoffnung beim SVW, die Abschlussstärke vom 4:0-Sieg gegen Ostrach ins Derby hinüberretten zu können, hat sich nicht erfüllt.

Die Partie in Oberzell war nach der 1:2-Niederlage zum Saisonauftakt in Biberach erst das zweite Auswärtsspiel der Weingartener – seine sieben Punkte hat der SVW ausnahmslos auf eigenem Platz geholt. Am Sonntag geht es im heimischen Lindenhof-Stadion gegen Verbandsliga-Absteiger FV Rot-Weiß Weiler (15 Uhr).

Weiler hatte einen optimalen Saisonstart mit vier Siegen in Serie – darunter waren nach dem 1:0-Erfolg am ersten Spieltag beim VfB Friedrichshafen aber auch drei Partien gegen die Aufsteiger Winterlingen, Neufra und Ochsenhausen. Im Duell bei Mitabsteiger FC Wangen (2:3) riss die Erfolgsserie. Seitdem haben die „Rot-Weißen“ nur noch zwei Punkte aus vier Spielen geholt – am vergangenen Samstag gab´s gar eine 1:4-Niederlage zu Hause gegen den SV Kehlen. Und das, obwohl Kehlen eine Halbzeit lang in Unterzahl spielte.

Auch in diesem Jahr wieder herausragend beim FV Weiler: Torjäger Kevin Bentele, der sein Team schon in der vorletzten Saison mit 21 Treffern zum Aufstieg geschossen hatte. Bentele steht nach acht Spielen bereits jetzt wieder bei zehn Toren.

Bentele hin oder her – Weingartens Trainer Mike Gleich will seine Taktik nicht am Gegner ausrichten: „Wir werden nur auf uns und unsere Leistung schauen.“ Wieder stehen Gleich alle Mann zur Verfügung – bis auf Stürmer Ricco Matjas. „Ricco fällt leider nach der harten Attacke von Kilian Mützel für unbestimmte Zeit aus.“ Der Auftrag an die Mannschaft ist indes klar: „Wir wollen auch gegen Weiler die drei Punkte.“ (chm)