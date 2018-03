SV Welfen Weingarten ist in starker Form

Erst im Oktober vergangenen Jahres haben die Nachwuchsspieler des SV Welfen Weingarten erste Turniererfahrungen gesammelt. In der Rückrunde haben sich die Tischtennisspieler der dritten Jugendmannschaft stark entwickelt. Keine der vier Rückrundenpartien ging verloren, zudem gab es den ersten Einzeltitel auf Bezirksebene.

In wechselnden Besetzungen traten die Jungen III in den vier Begegnungen an, jeder der Nachwuchsspieler steuerte wertvolle Punkte zu dieser starken Serie bei. Ende Januar erkämpften sich Raphael Panis, Samuel Grundorath, Jonas Bogenrieder und Franz Blick gegen den TSV Bodnegg II ein 6:4. Anfang Februar gelang gegen den Tabellenzweiten TSB Ravensburg die erste Überraschung: David Panis, Keno Saad, Raphael Panis und Johann Blick ließen dem TSB keine Chance. Das Hinspiel hatte Weingarten noch mit 1:9 verloren, das Rückspiel gewann der SV Welfen mit 8:2. Einzig der Nachwuchs des SC Vogt II rang den Weingartenern in der vergangenen Woche einen Punkt ab. Gegen die Vogter mussten sich David Panis, Saad, Grundorath und Johann Blick mit einem 5:5 zufrieden geben. Am vergangenen Samstag machte Weingarten den zweiten Coup gegen die TTF 81 Schomburg II perfekt. David Panis, Saad, Raphael Panis und Bogenrieder ließen den Allgäuern beim 9:1 keine Chance.

Auch bei den Einzelwettbewerben war der Tischtennisnachwuchs erfolgreich. Auf Kreisebene errangen die Spieler zum Jahreswechsel mehrere Podestplätze. Die Qualifikation zur Bezirksjahrgangssichtung in Isny schafften Raphael Panis (U11) sowie Keno Saad und David Panis (U13). Während die Größeren sich in der U-13-Konkurrenz mit dem sechsten (Saad) und siebten (Panis) Platz zufrieden geben mussten, gelang Raphael Panis der erste Titel des SVWW auf Bezirksebene. Das bedeutet für ihn die Qualifikation zum Schwerpunkt-Turnier.