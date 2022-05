SV Weingarten verliert durch Tor in letzter Minute

Der abgeschlagene Tabellenletzte SV Weingarten hat in der Fußball-Landesliga unglücklich mit 1:2 gegen den SV Mietingen verloren. Den Siegtreffer für Mietingen erzielte Spielertrainer Christian Glaser erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Beim SV Weingarten tauchte ein Mann auf dem Spielberichtsbogen auf, der eigentlich vor vier Jahren die Kickschuhe an den Nagel gehängt hatte: Stürmer Sandro Flaiz ist seit zwei Wochen im Training und hielt 45 Minuten durch. An seiner Seite belebte Mert Cipan aus der zweiten Mannschaft das Offensivspiel, Saikou Drammeh gab dahinter mal die Zehn und mal die Sechs.

In der vierten Minute verhinderte Innenverteidiger Murat Morina einen Fehlstart der Weingartener: bei einem langen Ball der Gäste zögerte Torwart Sebastian Segbers beim Rauslaufen und wurde von Roland Mayer überlupft – Morina kratzte den Ball von der Linie. Kurz darauf war auch der SVW im Spiel: Nach einem Patzer in der Verteidigung nahm Cipan Maß, Dominik Gertler im Mietinger Tor bekam gerade noch eine Hand an den Ball. In der 19. Minute war Segbers auf dem Posten, als Marcel Rolser geschickt wurde.

Die Mietinger wurden zunehmend dominanter und waren immer dann gefährlich, wenn sie ihren Offensivleuten Bälle in den Lauf spielten – in der 30. Minute köpfte Christian Glaser auf die Latte. Kurz darauf hatte Martin Hauler nach einem Fehler von Jan Gwozdz freie Bahn für einen Abschluss – Morina bekam aber wieder einen Fuß an den Ball und konnte für die Weingartener zur Ecke klären. Kurz vor der Pause musste Morina Mayer ziehen lassen, dessen Abschluss war aber leichte Beute für Segbers.

Zu Beginn von Halbzeit leistete sich der ansonsten starke Manuel Störkle einen folgenschweren Fehler: Statt den Ball einfach wegzuschlagen, wollte der Innenverteidiger eine Situation am eigenen Fünfmeterraum spielerisch lösen und spielte dem Gegner gleich zweimal den Fall in den Fuß – beim zweiten Mal traf Noah Gnandt aus kurzer Distanz zum 1:0 für Mietingen.

Die Weingartener ließen aber nicht die Köpfe hängen, sondern machten ihrerseits Druck auf das Tor des Gegners. Mit Erfolg: Nach einer Aktion gegen Okan Celik im Mietinger Strafraum zeigte Schiedsrichter Richard Milz auf den Punkt – Celik verwandelte selbst zum 1:1. Das Besondere: Der Torschütze – nach der Pause eingewechselt für Flaiz – hatte schon zwei Halbzeiten für die zweite Mannschaft in den Beinen. Celik hatte in der 71. Minute sogar die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an der Querlatte.

Die Weingartener verteidigten den Punkt mit allem, was noch im Tank war – bis in die Nachspielzeit. Schiedsrichter Milz hatte fünf Minuten angezeigt, in der sechsten Minute lief der letzte Angriff über die rechte Seite. Eine Flanke an den langen Pfosten, dort stand Christian Glaser völlig frei und nickte zum 2:1 für Mietingen ein.

„Wir waren heute nicht das bessere Team“, meinte der Torschütze nach dem Schlusspfiff. „Aber wir hatten heute das Spielglück, das uns sonst oft gefehlt hat.“ Mietingens Spielertrainer weiß wohl, was sein Tor im Abstiegskampf wert war: „Ohne die drei Punkte wäre es sehr schwer für uns geworden.“

Weingartens Trainer Bernd Seiler musste sein Team einmal mehr nach dem Schlusspfiff aufrichten – der SVW hätte sich diesmal den einen Punkt verdient gehabt: „Wir haben gut verteidigt, die Mitte zugemacht und nur wenige Großchancen zugelassen“, meinte der Coach. „Auch vorne haben wir Lösungen gefunden.“