SV Weingarten sieht „Licht am Ende des Tunnels“

Fußball-Landesligist SV Weingarten empfängt am Samstag um 15 Uhr den FV Bad Schussenried. Nichts Neues im Lindenhofstadion: Einen Sieg wird beim SV Weingarten auch diesmal niemand erwarten.

Markus Giuliani ist sich allerdings sicher: „Irgendwann reißt jede Serie mal“, meint der Trainer des SVW. „Auch unsere wird zu Ende gehen.“ Als Forderung an seine Mannschaft, endlich die ersten Punkte einzufahren, wird Giuliani diese Aussage aber kaum verstanden wissen wollen. In Weingarten bäckt man weiter ganz kleine Brötchen: „Unser Ziel bleibt es, endlich ein frühes Gegentor zu vermeiden.“ In den letzten Partien gelang es dem Gegner jeweils, ganz schnell den Bann zu brechen – auch die Straßberger hatten diesen Vorteil am vergangenen Sonntag schon nach drei Minuten. Giuliani sieht indes vorsichtig „Licht am Ende des Tunnels“, was seinen Kader anbelangt: „Wenn wirklich alle einsatzbereit sind, die im Moment eingeplant sind, werden wir gegen Schussenried mit drei Feldspielern auf der Ersatzbank antreten können“, meint der Trainer nach einer krankheits- und urlaubsbedingt allerdings erneut schwierigen Trainingswoche.

Der Gegner aus Schussenried hat indes allem Anschein nach sein Tal durchschritten. Nach dem Sieg zum Auftakt gegen Ostrach kassierten Trainer Markus Stocker und sein Team vier Niederlagen in Serie und schafften dabei nur ein einziges Tor. Gegen die Kellerkinder aus Trillfingen und Heinstetten schafften die Schussenrieder mit knappen Siegen die Wende – gegen Heinstetten traf Torjäger Felix Bonelli erst in der dritten Minute der Nachspielzeit zu 1:0.