SV Weingarten kassiert eine vermeidbare Niederlage

Der SV Weingarten hat das letzte Spiel der Hinrunde in der Fußball-Landesliga mit 1:2 beim SV Heinstetten verloren. „Wir hatten einige Aktionen, aus denen wir hätten mehr machen können“, ärgerte sich SVW-Trainer Bernd Seiler. „Die Niederlage war vermeidbar.“

Die Heinstettener begannen mit viel Druck und waren in den ersten 35 Minuten überlegen. Vor allem über die rechte Angriffsseite machte der SVH den Weingartenern das Leben schwer – die Gäste konnten aber immer wieder klären. Heinstetten schaffte aber trotzdem das 1:0: Nach einem unnötigen Foul traf Kapitän Patrick Butz per Freistoß über die Mauer hinweg zur Führung.

Seiler wechselte noch vor der Pause doppelt: Erst kam Joshua Stoll für Manuel Störkle im zentralen Mittelfeld, dann ersetzte Hadi Tfaily den Stürmer Dustin Pfefferkorn. „Dadurch bekamen wir mehr Zugriff auf die Partie“, meinte Seiler, der dennoch mit den ersten 45 Minuten nicht zufrieden sein konnte: „Das Beste war, dass wir den Ausgleich erzielen konnten.“ Ein flacher, scharfer Ball von Dorian Bardhi in die Spitze ging an allen vorbei zum 1:1 ins Tor.

In der Halbzeitpause wechselte Seiler ein drittes Mal: Ibrahima Diallo kam für Jakob Ruchti. Die zweite Halbzeit begann aber gleich mit einem erneuten Nackenschlag für den SVW: Bei einem lang in den Strafraum getretenen Freistoß waren sich Torwart Sebastian Segbers und seine Abwehr uneinig – die Konsequenz: Segbers unterlief den Ball, André Knaus traf zum 2:1. „Ab dem Gegentor haben wir vieles gut gemacht“, meinte Seiler. „Wir haben die Zweikämpfe gewonnen, gute Bälle in die Spitze gespielt und uns eine klare Überlegenheit erarbeitet.“ Aber der Ausgleich wollte dem SVW nicht gelingen. Felix Margreiter traf zwar in der 70. Minute ins Tor, der Treffer wurde vom Schiedsrichtergespann wegen Abseits nicht gegeben.

Ab der 73. Minute war Heinstetten nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl. Seiler brachte Jan Gwozdz für Patrick Reder. Weingarten schaffte es zwar, Druck auf das Tor auszuüben, ein abgefälschter Schuss von Robin Knie auf die Latte blieb aber die gefährlichste Aktion.