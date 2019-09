SV Weingarten ist immer noch sieglos

Der SV Weingarten hat am Samstag zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen den FV Rot-Weiß Weiler im Lindenhofstadion zu Gast. Anpfiff gegen den Tabellenvierten ist um 15.30 Uhr.

Das Duell zwischen Weingarten und Weiler hat es in dieser Saison schon einmal gegeben: In der ersten Runde des WFV-Pokals unterlagen die Weingartener zuhause klar mit 0:4. Im ersten Pflichtspiel der Saison war der SVW mit einem urlaubs- und verletzungsbedingt aus dem Kader der zweiten Mannschaft verstärkten Team angetreten und hatte dennoch zumindest in Hälfte eins ordentlich mitgehalten.

Etwas mehr als einen Monat später haben die Weingartener noch immer kein Spiel gewonnen, Weiler dagegen ist mit zehn Punkten aus fünf Spielen dran an der Tabellenspitze. Platz eins verloren die Allgäuer am Samstag durch ein 0:3 gegen den VfB Friedrichshafen – die erste Niederlage in der Liga für das Team von Trainer Jürgen Kopfsguter. Was bei Weiler ins Auge sticht: Mathias Stadelmann, der Toptorjäger der vergangenen beiden Spielzeiten mit 15 (2018/19) und 24 (2017/18) Treffern, ist noch ohne Tor. Raimond Hehle (fünf) und Andreas Reichart (drei) stehen für den Großteil der elf bisherigen Treffer.

Schwierigkeiten im August – das ist beim SV Weingarten nichts Ungewöhnliches. Immer wieder fehlen zu Saisonbeginn Leistungsträger oder müssen sich erst in Form bringen. Auch unter dem neuen Trainer Nectad Fetic änderte sich daran nichts. „Natürlich ist der Trainerjob in Weingarten eine schwierige Aufgabe“, meint der Coach. „Aber leichte Aufgaben gibt es sowieso nicht. Es geht immer darum, die wichtigen Baustellen zu erkennen und diese abzuarbeiten.“ Welche Baustelle momentan die wichtigste ist, macht Fetic in einem Bild klar, als er darauf angesprochen wurde, dass er zuletzt mit 21 Mann im Training optimale Verhältnisse habe. „Wir haben ja auch zwei Ballsäcke voll mit jeder Menge toller Bälle. Wenn die aber nur 60 Prozent Luft haben, funktioniert der Fußball eben nicht.“ Immer noch kämpft Fetic mit vielen körperlichen Defiziten: „Und wir sind nicht in der dritten Vorbereitungswoche, sondern seit zehn Wochen im Training.“

Ein großes Manko ist ab jetzt behoben: Fetic hatte über Wochen mit Benjamin Czogalla nur einen Torwart zur Verfügung. Der Coach musste dosieren: „Ich kann einen jungen Spieler nicht im Training verheizen.“ Auch hier brachte die laufende Woche Besserung: Marius Suta ist aus dem Urlaub zurückgekehrt. Die Weingartener müssen allerdings aufpassen, nicht gleich zu Beginn der Saison den Anschluss zu verpassen: Der Aufsteiger schaut die Tabelle von fast ganz unten aus an. Ein Punkt steht weiterhin zu Buche, nur ein einziges Tor haben die Weingartener in vier Ligaspielen erzielt.