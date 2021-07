SV Weingarten ist im Verbandspokal hoffnungslos unterlegen

Der SV Weingarten hat im WFV-Pokal mit 0:6 gegen den TSV Riedlingen verloren. Die Weingartener waren gegen den Konkurrenten aus der Landesliga ohne Chance. Die Riedlinger treffen nun am Samstag in der dritten Runde des Verbandspokals auf den TSV Berg.

Das Gute aus Weingartener Sicht vorneweg: Obwohl die Mannschaft am Mittwochabend von Beginn an auf verlorenem Posten stand, hat sich kein Spieler aufgegeben. Niemand ließ zudem den Frust am Gegner aus: Schiedsrichter Dennis Wahl kam in einer unterm Strich sehr fairen Partie ohne Verwarnung aus. „Kompliment an meine Mannschaft“ – an der Einstellung seines Teams hatte Trainer Markus Giuliani nach der Partie nichts zu kritisieren.

Riedlingen in allen Belangen mindestens zwei Klassen besser

Hoffnungslos unterlegen waren die Weingartener trotzdem. Kaum zu glauben, dass sich im Lindenhofstadion zwei Mannschaften aus ein und derselben Liga gegenüberstanden. Läuferisch, technisch, in den Zweikämpfen – die Riedlinger waren ihrem Gegner in allen Belangen um wenigstens zwei Klassen überlegen.

Der SVW tauchte in Halbzeit eins nicht einmal am Strafraum des Gegners auf. Die Mannschaft stand massiert vor dem eigenen Strafraum und versuchte, den so offensivstarken TSV in seiner Kreativität zu behindern. Das ging allerdings gerade mal fünf Minuten lang gut: Dann war Pascal Schoppenhauer links durch – Weingartens Torwart Sebastian Segbers war noch mit den Fingerspitzen dran, dann aber doch geschlagen.

Schon zur Pause ist alles klar

Das Spiel lief weiter nur auf ein Tor. In der 21. Minute verlängerten die Weingartener eine scharfe Hereingabe von rechts selbst in die Mitte und Dominik Früh traf per Seitfallzieher zum 2:0 für Riedlingen. Auch das 3:0 war sehenswert: Felix Schmid ließ erst halblinks mit einem Haken seinen Gegenspieler stehen und schlenzte den Ball dann in den Winkel. Noch vor der Pause sorgten die Riedlinger für klare Verhältnisse: Schoppenhauer war durch und legte clever quer auf Früh, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

0:4 zur Pause – wo andere Trainer getobt hätten, blieben Giuliani und sein Co-Trainer Christian Müller an der Seitenlinie ruhig und konstruktiv – angesichts des Kaders, der zur Verfügung stand, konnten die beiden Trainer damit rechnen, dass ihr Team Riedlingen nicht Paroli bieten kann. „Offensiv haben wir eben nur eine Möglichkeit: den langen Ball“, meinte Giuliani fast schon entschuldigend. „Das ist für den Gegner und die Zuschauer nicht schön, aber es ist nicht zu ändern: Wir müssen so hässlich spielen.“

Nur ein Schuss geht Richtung Tor

Giuliani brachte Ibrahima Diallo – und der hatte über seine linke Seite in der 48. Minute die erste halbwegs gefährliche Aktion des SVW, wurde aber wegen Abseits zurückgepfiffen. Kurz darauf nahm sich Rechtsaußen Dominik Horak aus gut 25 Metern ein Herz – sein Schuss ging weit vorbei, war aber der einzige Torschuss der Weingartener überhaupt.

„Mein Gegenüber hatte einen ruhigen Abend“, meinte Weingartens Keeper Segbers, der mit Kapitän Lukas Margreiter die Mannschaft immer wieder antrieb. Segbers konnte aber auch nicht verhindern, dass der Gegner das Ergebnis noch auf 6:0 schraubte: Erst drückte Früh eine Flanke von Schmid über die Linie, in der 76. Minute setzte Hannes Schmid schließlich den Schlusspunkt.