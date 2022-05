SV Weingarten ist auch im Kellerduell chancenlos

Der SV Weingarten hat sein vorläufig letztes Heimspiel in der Fußball-Landesliga mit 0:3 gegen den SV Heinstetten verloren. Auch im Duell der bereits abgeschlagenen Kellerkinder der Abstiegsrunde waren die Weingartener chancenlos. Die Startelf, die Weingartens Trainer Bernd Seiler ins Rennen schicken konnte, bestand zur Hälfte aus Spielern der zweiten Mannschaft. Dass diese sich aus Verbundenheit mit ihrem Verein die Landesliga antun, bleibt aller Ehren wert – aber es ist eben auch offensichtlich, dass die Zweite des SVW in der Kreisliga B zu Hause ist.

Besonders in der Anfangsphase herrschte in der Defensive der Weingartener heilloses Chaos. „Das war wirklich vogelwild“, meinte Seiler. Bei Diagonalbällen des Gegners konnte es passieren, dass drei Heinstettener freistanden. Robin Kny, nach überstandener Verletzung zurück vom Co-Trainer zum Feldspieler, mühte sich zwar nach Kräften – aber auch er konnte nicht verhindern, dass die Kette um ihn herum heillos überfordert war. Der SVW konnte froh sein, nicht schon in den ersten Minuten abgeschossen zu werden. Gerade mit dem Tempo von Heinstettens Michel Riester hatten die Weingartener enorme Probleme – Riester war es auch, den Marco König in der 15. Minute im Strafraum foulte. Gegen Andre Knaus’ platziert geschossenen Strafstoß hatte Noah Majer im Weingartener Tor keine Chance.

Seiler stellte in der Defensive auf Viererkette um. Damit kamen seine Spieler besser zurecht, die Überlegenheit des SV Heinstetten aber blieb. Nach einem Eckball gewann Heinstettens Adrian Klaiber in der 25. Minute ein Kopfballduell gegen Joshua Stoll – der Ball kam zurück an den Fünfmeterraum, wo Dennis Ullmann das 2:0 erzielte. „Im Prinzip kann ich meinen Spielern keinen Vorwurf machen“, sagte Seiler – die Situation des SVW ist ja hinlänglich bekannt. „Aber in der Halbzeitpause war ich schon sauer.“ Es wurde laut in der Ecke, in die sich die Weingartener unter ein paar Bäume zurückgezogen hatte. Der Kern: Wenigstens Konzentration und Einsatz müssen stimmen.

Die Botschaft kam an. In Halbzeit zwei gelang es den Weingartenern lange, das dritte Tor zu verhindern. Besonders über Saikou Drammeh kamen sie zumindest bisweilen in die Nähe eigener Torgefahr. Als die Kräfte schwanden, klärte Noah Majer zweimal in höchster Not – gegen das 3:0 in der Nachspielzeit durch Michael Riester war aber auch Weingartens Torwart machtlos.