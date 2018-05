SV Weingarten hofft gegen Olympia Laupheim auf den Heimvorteil

Der SV Weingarten hat am Freitag um 19 Uhr den FV Olympia Laupheim zu Gast. Auch wenn die Laupheimer in der Liga weiter das Maß aller Dinge sind – die Weingartener müssen auch in dieser Partie alles daran setzen zu punkten.

Auf Platz zehn steht der SV Weingarten aktuell. Das sieht toll aus, aber jeder weiß längst: Die Tabelle trügt. Die Wahrheit ist: Nach Punkteschnitt pro Spiel steht der SVW auf dem letzten Platz, sogar noch knapp hinter dem SV Mietingen und der TSG Ehingen.

Die Weingartener haben nur noch fünf Spiele zu absolvieren – und die haben es wahrlich in sich: Mit Laupheim und Berg stehen noch beide Spitzenteams auf dem Programm. Natürlich hat man längst – nicht nur beim SVW – das Rechnen angefangen: Die halbe Landesliga drückt dem SSV Ehingen Süd die Daumen, der darum kämpft, die Verbandsliga zu halten.

Tabelle spielt keine Rolle

Klar: Ohne Absteiger von oben verringert sich auch die Zahl der Absteiger aus der Landesliga. Weingartens Trainer Thomas Gadek hat allerdings die Aufgabe, die Köpfe seiner Spieler frei von Rechenspielen zu halten: „Die Tabelle spielt für uns keine Rolle“, sagt er denn auch mit Blick auf die Partie gegen den Tabellenersten. „Ich gehe sowieso davon aus, dass die Entscheidung über den Abstieg in diesem Jahr erst am letzten Spieltag fallen wird.“ Da könnte es für die Weingartener ganz ungemütlich werden: Am letzten Spieltag sind sie nämlich spielfrei und müssten im schlimmsten Fall tatenlos zusehen, wie über ihren Ligaverbleib entschieden wird. Klar dass sie beim SVW alles daransetzen wollen, vorher schon über der Linie zu stehen.

Einfach wird das auf keinen Fall: Das 1:2 beim direkten Konkurrenten Altheim tat schon alleine weh – dazu kam noch die Rote Karte für Dumitru Muntean. Der Winterneuzugang war einer der Garanten dafür, dass der SVW überhaupt noch im Spiel gegen den Abstieg ist.

Er hatte die entscheidenden Tore zu den beiden 1:0-Siegen gegen Kehlen und Ravensburg beigesteuert, die sein Team aus der Abstiegszone herausklettern ließen. Wie kann man so einen Mann ersetzen?

Eine Option hatte Gadek schon direkt nach dem letzten Spiel genannt: Dominik Damjanovic steht nach guter Leistung in der letzten halben Stunde in Altheim bereit. Der Trainer spielt aber auch mit dem Gedanken, Slavisa Dakovic nach innen zu ziehen. Klar ist nur eines: „Laupheim ist haushoher Favorit“, sagt Gadek. „Sie sind das Topteam der Liga, spielen sehr intelligent und sind in allen Mannschaftsteilen gut besetzt.“ Der Trainer weiß: „Wir brauchen einen Sahnetag, um in diesem Spiel etwas zu holen.“ Aber er weiß auch: „In einem Spiel ist alles möglich – und zu Hause haben es noch nicht viele Mannschaften geschafft, uns zu schlagen.“