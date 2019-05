SUV-Fahrerin flüchtet nach Unfall

Die Polizei sucht noch Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag. 3. Mai, gegen 17 Uhr im Kreisverkehr der Gartenstraße und der Abt-Hyller-Straße ereignet hat. Eine Unbekannte fuhr aus Richtung Stadthalle kommend mit ihrem SUV in den Kreisverkehr in der Abt-Hyller-Straße und missachtete dabei den Vorrang einer 38-jährigen Rollerfahrerin. Diese stürzte nach einer Vollbremsung, die eine Berührung der beiden Fahrzeuge verhinderte. Die Fahrerin des weißen "SUV" mit Ravensburger Kennzeichen hielt kurz an, fragte nach dem Befinden der Rollerfahrerin und fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Die Rollerfahrerin verletzte sich durch den Sturz mittelschwer. Wer Hinweise zu der Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 in Verbindung zu setzen.