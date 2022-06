Supersamstag „Varieté“ mit Kunst- und Museumsnacht

Vorhang auf in Weingarten. Beim Supersamstag „Varieté“ am 25. Juni erwartet die Besucherinnen und Besucher laut einer Pressemitteilung ein buntes Programm quer durch die Innenstadt. Groß und Klein haben die Möglichkeit für einen ausgiebigen Stadtbummel bei der langen Einkaufsnacht bis 22 Uhr.

Am Supersamstag präsentiert sich Weingarten als „großes Kaufhaus“ und bietet für jeden Geschmack etwas – zum Staunen, Shoppen und Mitmachen: Hochwertige Waren, persönliche Fachberatung und attraktive Schnäppchen locken zum Einkauf bis 22 Uhr. Der Geschäfte zaubern den Kunden Überraschungen und Rabatte in die „Zaubertüte“. Mit einem abwechslungsreichen Programm wird der Einkaufsbummel zum Erlebnis. Ab 10 Uhr zeigen Gaukler, Jongleure, Musiker und Zauberer ihre Kunststücke auf den Straßen, Gassen und Plätzen – da kommt in der ganzen Stadt Zirkusatmosphäre auf. Es darf applaudiert und mitgemacht werden. Das große Open-Air-Konzert am Münsterplatz beginnt um 19 Uhr mit der Coverband RUN for cover. Die siebenköpfige Band freut sich darauf, den Besucherinnen und Besuchern ordentlich einzuheizen, heißt es weiter in der Meldung. Die 16. Weingartener Kunst- und Museumsnacht beginnt um 18 Uhr. Rund 20 Kultureinrichtungen und Künstler beteiligen sich erneut, um den Besuchern Einblicke in die Bereiche Kunst, Museum und Kultur zu bieten. Weitere Informationen gibt es auf der städtischen Homepage www.weingarten-online.de oder telefonisch unter 0751 / 40 52 55.

Das Lauratal gehört an diesem Wochenende den Radfahrern. An diesem Wochenende findet erneut die Aktion „Autofreies Lauratal“ statt. So kann ein Besuch der Veranstaltung mit einer Radtour verbunden werden.